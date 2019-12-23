Деньги в вине. Как в разных странах зарабатывают на похмелье

Антипохмельный автобус

Пожалуй, один из самых оригинальных способов заработка придумали в Лас-Вегасе. Несколько лет назад там появился антипохмельный автобус. Услуга оказалась весьма востребованной, ведь этот город — игорная столица США. Здесь празднуют выигрыши, запивают проигрыши и, конечно, весьма весело отмечают все праздники, включая рождественские.

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Антипохмельный автобус фактически представляет собой передвижной пункт экстренной наркологической помощи. Тут есть очищающие кровь капельницы и физраствор, а также все необходимые медицинские препараты и дозы кислорода. Работают в автобусе врачи, а стоимость их услуг составляет порядка 100–300 долларов. Всё зависит от сложности проводимых процедур.

Особые свечи после вечеринки

В Индии многие недуги лечат с помощью ароматных масел. Похмелье не исключение. Для снятия последствий бурных вечеринок есть специальные благовония. Их продавцы хорошо зарабатывают в том числе и на туристах, которые часто едут отдыхать в Индию на Новый год.

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Считается, что от похмелья хорошо помогают эфирные масла чайного дерева, аниса и лимона, а также ванили. Кстати, используют их по-разному. Один из вариантов — зажигают ароматные свечи. Воду с ароматной смесью добавляют в специальный подсвечник. Правда, есть и варианты попроще. Можно просто понюхать благовония, капнув масло на платок. В высокий сезон продажа антипохмельных масел и атрибутики может приносить продавцам до половины от всей выручки.

Спецмассаж от загула

Этот метод очень популярен в Таиланде. Там вообще стараются прибегать к массажу при любом удобном случае. Похмелье не исключение. Местные мастера считают, что массаж помогает расслабиться и снять напряжение, ведь он понижает тонус мышц. Это, по их мнению, важно для того, чтобы прийти в себя. В частности, они практикуют массаж головы и шеи, который помогает быстро войти в строй. Лёгкий массаж лица позволяет также скрыть и видимые следы бурной вечеринки.

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Впрочем, отношение врачей к таким антипохмельным процедурам неоднозначное. Многие считают, что лучше вообще никак не трогать тело, а хорошо выспаться и плотно позавтракать утром. К тому же при определённых болезнях массаж вообще противопоказан.

Похмельная кухня

В Южной Корее о похмелье слагают песни. Причём в прямом смысле этого слова. В этой стране вообще принято совмещать бизнес и выпивку. Особой популярностью пользуются пятничные застолья с коллегами. В результате здесь рестораны вечером зарабатывают на продаже спиртного, а утром — на антипохмельном меню.

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Неслучайно именно в Корее придумали "суп для лечения похмелья". Причём в каждом регионе свой рецепт. В его состав могут входить соевые бобы, говяжий бульон, рис, зелень, а также острые приправы и специи.

Антипохмельный завтрак с доставкой

В Великобритании известный сервис предлагает услугу по доставке завтрака утром после бурной вечеринки. Такая идея пришла в голову руководителю компании в канун рождественских корпоративов. Набор такого завтрака включает в себя яичницу из двух яиц с ломтиками бекона, а также грибами, фасолью, авокадо и свежим шпинатом. Далее идёт овсяная каша с бананом и стакан апельсинового сока. То есть подбираются продукты, которые восстановят баланс белков, аминокислот и витаминов.

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Цена такого завтрака начинается от 10–12 фунтов. Цены могут отличаться в зависимости от набора. Правда, предложения носят сезонный характер и обычно заканчиваются вместе с праздниками.