В начале болезни температура повышается до 38,5–39 градусов, а также часто закладывает нос, однако насморка не бывает.

Список основных признаков гриппа и методов его профилактики опубликовали на официальном сайте Роспотребнадзора.

Переносчиками болезни могут быть денежные купюры, предупреждают в ведомстве. Вирус на бумажных деньгах может сохраняться до двух недель.

В первые часы болезни температура тела повышается до 38,5–39 градусов, а также часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отёком заражённых тканей, однако насморка не бывает.

Нужно быть осторожными при приёме аспирина во время болезни, особенно у детей, так как при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты может развиться синдром Рея — редкое и опасное состояние, возникающее в результате отёка мозга и печени.

Для предупреждения болезни рекомендуют придерживаться комплексной профилактики организма, предусматривающей закаливание, иммуностимулирующие препараты, вакцинацию и витамины.