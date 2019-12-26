Россиян предупредили, что вирус гриппа передаётся даже через деньги
В начале болезни температура повышается до 38,5–39 градусов, а также часто закладывает нос, однако насморка не бывает.
Список основных признаков гриппа и методов его профилактики опубликовали на официальном сайте Роспотребнадзора.
Переносчиками болезни могут быть денежные купюры, предупреждают в ведомстве. Вирус на бумажных деньгах может сохраняться до двух недель.
В первые часы болезни температура тела повышается до 38,5–39 градусов, а также часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отёком заражённых тканей, однако насморка не бывает.
Нужно быть осторожными при приёме аспирина во время болезни, особенно у детей, так как при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты может развиться синдром Рея — редкое и опасное состояние, возникающее в результате отёка мозга и печени.
Для предупреждения болезни рекомендуют придерживаться комплексной профилактики организма, предусматривающей закаливание, иммуностимулирующие препараты, вакцинацию и витамины.
Ранее Лайф рассказывал, что пик заболеваемости гриппом придётся на январь 2020 года.