Москва и Подмосковье. Гид по снежному отдыху

Москва из года в год становится одним из самых популярных мест в мире среди туристов. Красочная подсветка, сотни мероприятий на любой вкус, рождественские ярмарки по всему городу — всё это заставит растеряться даже коренного москвича, не говоря уже о гостях столицы. Лайф рассказывает о самых заметных столичных развлечениях этой зимы.

"Путешествуя в Рождество"

Фото © Московские сезоны

Окунуться в рождественскую атмосферу многих стран в этом году можно будет, не покидая Москвы. Благодаря самому заметному фестивалю предстоящих новогодних праздников — " Путешествию в Рождество ", москвичи и гости столицы смогут побывать на рождественских ярмарках Страсбурга, Берна, Нюрнберга, Копенгагена, Праги, Вены, Брюсселя, Риги и Вильнюса.

Темой фестиваля, который в этом сезоне пройдет с 13 декабря по 12 января, выбран лозунг "Москва — столица Рождества! Москва — столица Нового года!". Это означает, что на каждой из почти 40 площадок будут представлены лучшие традиции российских и европейских зимних праздников. "Тема найдет свое отражение в культурной, торговой и гастрономической программах фестиваля", — отмечают в оргкомитете фестиваля.

Стоимость входа: бесплатно Прокат экипировки: бесплатно

Не покидая центра города

Фото © Официальный сайт Мэра Москвы

Кроме того, на Новом Арбате и на Тверском бульваре будут работать два детских сноуборд-парка. Горку оснастят специальными пластиковыми перилами и гранью для скольжения длиной пять метров.

"Гости фестиваля старше 7 лет смогут не только бесплатно покататься, но и посмотреть трюки в исполнении профессиональных спортсменов, взять уроки городского сноубординга и джиббинга, мастер-классы по катанию у звёзд этого вида спорта", — сообщают в оргкомитете фестиваля.

Все желающие старше 14 лет смогут попробовать свои силы в дисциплинах джиббинг — катании по перилам и граням. Любительские соревнования будут проводиться в формате джем-сессии. За отведённое время каждый участник сможет сделать столько попыток, сколько посчитает нужным. Победителям вручат памятные подарки и денежные призы.

Кроме лыжных парков и небольших трасс в столичных парках в новогодние каникулы начнут работу почти 40 снежных горок и тюбинговых трасс. Москвичи и гости столицы смогут покататься на санках, тюбингах и ледянках в саду имени Баумана, Лианозовском, Измайловском, Таганском парках, в "Сокольниках", а также в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно". Всего, по данным организаторов, горки будут открыты в более чем 20 зонах отдыха по всей Москве.

Адрес: Новый Арбат, д. 21 Стоимость входа: бесплатно Прокат экипировки: бесплатно

От любителей к профессионалам

Фото © Getty Images

Несмотря на зиму, которая (пока) не балует москвичей снегом, столичные лыжные парки уже готовы к работе. И хотя такими горами, как на Кавказе или в Альпах, Москва похвастаться не может, столичным любителям лыж и сноубордов это не мешает. Один из самых посещаемых парков Москвы на Крылатских холмах активно готовится к открытию зимнего сезона. Поздняя зима преподнесла сюрпризы — пока для катания открыт всего один склон, но если повезёт с погодой, руководство обещает "напылить" снег и на остальные. Всего в парке предусмотрена работа 8 склонов. Длина каждого из них — от 150 до 300 метров. Чтобы добраться до точки спуска, в парке работают 3 бугельных подъёмника. Кроме Крылатских холмов в пределах получаса езды по городу доступны и другие сноуборд-парки.

График работы и адрес: ПН с 14:00 до 23:30, ВТ-ЧТ с 9:00 до 23:30, ПТ с 9:00 до 23:30, выходные и праздники с 8:00 до 23:30 Стоимость входа: абонементы по 15/20 тыс. рублей Прокат экипировки: платный

Куркино

Фото © Getty Images

Здесь работает хорошая трасса с двумя бугельными подъемниками. Как и в парке на Крылатских холмах, в Куркино можно кататься не только профессионалам, но и любителям, для которых предусмотрены все удобства — от приятного освещения для позднего катания, до инструкторов и уютных кафе. Сам склон находится в природоохранной зоне в долине реки Сходня.

График работы и адрес: ПН с 14:00 до 23:30, ВТ-ЧТ с 9:00 до 23:30, ПТ с 9:00 до 23:30, выходные и праздники с 8:00 до 23:30 Стоимость входа: бесплатно со своим снаряжением в зонах свободного катания Прокат экипировки: платный

Ново-Переделкино

Фото © Getty Images

Здесь построено сразу три трассы, есть неплохой склон для тюбинга, учебный склон специально для детей, а также участок для экстремалов с халф-пайпом и биг-эйром. Добраться на точку спуска лыжники и сноубордисты могут на бугельном подъёмнике.

График работы и адрес: 2 января с 16:00 до 21:00, 3-6 января с 17:00 до 21:00 7 января выходной, 8 января с 17:00 до 21:00 Стоимость входа: катание бесплатно Прокат экипировки: платный

Сноупарк на Воробьёвых горах

Фото © Getty Images

Одни из самых популярных у москвичей склонов для катания находятся на высоком берегу в излучине Москвы-реки, напротив Лужников, по соседству со смотровой площадкой МГУ и большим трамплином. Построено три склона — максимальная длина — 230 метров, а перепад высот — около 50 метров. Добраться до верхней точки спуска можно на четырёх бугельных, и одном парнокресельном подъёмнике. Для любителей беговых лыж построена отдельная трасса.

Стоимость входа: катание бесплатно, школа для детей — за дополнительную плату Прокат экипировки: платный

ГЛС "Узкое"

Фото © Getty Images

Один из самых протяженных склонов в Москве находится на Юго-Западе, у входа в парк "Битцевский лес". Профессиональное освещение, искусственный снег и ратрак позволяют кататься как днём, так и поздним вечером. Работают 2 трассы — относительно пологая, для любителей размеренного катания, и более крутой склон, максимально приближающих лыжников и сноубордистов к ощущениям от фрирайда.

График работы: каждый день с 9 до 22:00 Стоимость входа: катание бесплатно, подъёмник оплачивается отдельно Прокат экипировки: платный

Снеж.ком

Если и этого будет мало, то в Красногорске работает круглогодичный крытый горнолыжный комплекс "Снеж.ком" — первый в России всесезонный горнолыжный комплекс.

График работы и адрес: каждый день с 9:00 до 22:00 Стоимость входа: катание бесплатно, подъёмник — 1400 за 30 подъёмов Прокат экипировки: платный

"Лисья гора" в Балашихе

Если помимо катания на сноуборде нужны тишина и покой, то нужно ехать за город. Неподалёку от реки Пехорка в Балашихе расположился всесезонный спортивно-горнолыжный комплекс "Лисья гора". Для активного отдыха сюда приезжают как новички, так и профессиональные спортсмены. Несколько горнолыжных склонов различной степени сложности, как и везде, готовятся с помощью специальной техники. Для тех, кто делает первые шаги в сноубординге и горных лыжах, предусмотрен ровный склон. Для более подготовленных спортсменов есть склон повышенной сложности. Помимо прочего, оборудован специальный склон для обучения, он хорошо подойдёт как для новичков, так и для детей.

График работы и адрес: каждый день с 9:00 до 22:00 Стоимость входа: катание бесплатно, подъёмник — 1700 за 20 подъёмов Прокат экипировки: платный

Гopнoлыжный cклoн "ВэйПарк"

Фото © Getty Images

Одно из самых подготовленных мест для катания, расположенное в Северном Тушино. Сноупарк предназначен как для любителей, так и для профессионалов. Длина склона — 160 метров, ширина — 20 метров, перепад высот — 45 метров. Для любителей острых ощущений оборудована линия трамплинов: первый классический "биг-эир", сразу за ним в линию расположены трамплины "спайн".

Стол с 20 метровым приземлением и двумя трамплинами с пролетами 8 и 6 метров. Предусмотрены зоны не только для сноуборда, но и для спуска на лыжах.

Стоимость входа: катание бесплатно Прокат экипировки: нет