Собака "Секс" и кошка "Селёдка". Как знаменитости называют своих питомцев

Когда говорят о причудах известных людей, вспоминают их выходки или экстравагантные покупки. Но есть более интересная и трогательная сфера жизни. Те, у кого есть домашние животные, любят давать им забавные, порой экстравагантные клички. В этом замечены не только творческие люди и звёзды шоу-бизнеса, но и известные политики.

Жан-Поль Сартр и кот "Ничто"

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У известного философа есть труд "Бытие и ничто", где он исследовал в частности феномен несовпадения ожидания человека и объективной реальности. Всё, что не совпадало с ожиданиями, называлось "ничто". Интересно, что так он назвал своего кота. У другого философа-экзистенциалиста Альбера Камю всё было проще, его кошку звали "Сигарета".

Александр III и собака "Камчатка"

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Царь, вошедший в историю под прозвищем "Миротворец", был увлекающейся натурой и однажды с подачи профессора МГУ Соловьёва "заразился" любовью к Камчатке. Так он и назвал свою любимую собаку. Любимый питомец — единственный, кто погиб во время крушения поезда, в котором царская семья ехала в октябре 1888 году по Курско-Харьковско-Азовской железной дороге.

Леонид Брежнев и кот "Лама"

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В январе 1969 года состоялся первый визит генсека в Индию. Он был до глубины души тронут тёплым приемом. А ещё во дворце Индиры Ганди он впервые увидел Далай-Ламу в изгнании, которого приютила у себя Индира Ганди. Далай-Лама подарил Брежневу черного кота, которого тот в знак признательности назвал Ламой.

Эрнест Хемингуэй и кот "Экстази"

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У писателя было 23 любимых питомца. Размеры его виллы "Финка Вихия" позволяли с комфортом разместить там всех пушистых. Многих звали традиционно — Уилли, Кристиан и другие в том же духе. Выделялись среди прочих коты "Моторчик", "Псих" и... "Экстази".

Мэрилин Монро и пудель "Мафия"

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Самой известной блондинке в истории кинематографа Фрэнк Синатра, с которым у неё были отношения, подарил пуделя. Певец одно время плотно общался с представителями криминальных структур. Кинозвезда назвала собаку Мафией, что намекает на то, что она знала о связях певца с бандитами.

Харуки Мураками и кошка "Скумбрия"

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Кошки вдохновляют самого известного японского писателя на разные интересные образы, порой — пугающие. Критики не раз отмечали, что животные у Мураками выступают проводниками темы смерти. Можно отметить и обратное влияние, когда творчество писателя, сильное погружение в тему, проникает в быт. Назвать кошку "Скумбрией" — здесь и Сальвадор Дали позавидует.

Даниил Хармс и кот "Чти Память Дня Сражения при Фермопилах"

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Писатель славился своими экстравагантными поступками: ходил по Невскому в образе Шерлока Холмса, делил людей на тех, к которым можно обращаться на "вы" — незнакомцы, на "ты" — самые близкие два человека и на "кы" — приятели, но не друзья. Котов Даниил Хармс тоже любил, и имена им давал необычные. Имя кошки "Чти Память Дня Сражения при Фермопилах" бьёт все рекорды. Интересно, как кличка звучала в сокращённом варианте...

Российские и украинские звёзды также радуют фантазией. У певца Макса Барских есть две собаки, одну из которых зовут Секс, а другую — Сарделька. Лидер группы "Звери" Роман Билык окрестил свою кошку "Селёдкой", однако это попахивает плагиатом у Харуки Мураками. Алёна Бородина назвала своего пса Спинозой, пытаясь, видимо, показать таким способом своё увлечение философией. Любимого лабрадора главы российского государства звали Конни Погрейв, но никто не знает, в честь кого собака была названа.