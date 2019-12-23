А стоило вообще дарить? Худшие подарки, которые получили пользователи Twitter

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / akimbelsannit; wroetoshaw
"Подарил папе картонного Мистера Бина на Рождество, и он носил его из одного угла дома в другой, чтобы напугать маму"
Фото © Twitter/wroetoshaw
"Мама вручила носки с принтом в виде моего лица"
Фото © Twitter/kimbelsannit
"Моя 95-летняя бабушка — фанат команды "Индианс". У неё 26 внуков. Сегодня мы подарили ей крутой подарок. Кажется, она оценила"
Grandmad = granny ("бабушка") + mad ("сумасшедший")
Фото © Twitter/hioktane
"В этом году все дети попросили деньги вместо игрушек. Это хоть и практично, но больно обезличенно, поэтому я придумал упаковку. Неплохо вышло"
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"Клянусь, с каждым просмотром становится только смешнее. Он обожает свой рождественский подарок"
Гиф © Twitter/JairoIncreible
"Когда в ноябре умер наш пёс, я думал, что больше никогда его не увижу. Но у моей жены был козырь в рукаве"
Фото © Twitter/Brikka43
10 провалов, когда на новогодние фото с Санта-Клаусом попали истинные эмоции