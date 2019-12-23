Дукалис, Мухомор и Казанова. Герои "Улицы разбитых фонарей" 22 года спустя

Юрий Мухомор Петренко (Юрий Кузнецов)

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Юрий Кузнецов родился в семье офицера милиции, поэтому роль начальника РУВД по кличке Мухомор подошла ему как нельзя кстати. Актёр прославился задолго до выхода сериала, сыграв в таких фильмах, как "Мой друг Иван Лапшин", "Противостояние", "Холодное лето пятьдесят третьего...". "Улицы разбитых фонарей" стали всего лишь одним из эпизодов его яркой карьеры, которая продолжается и по сей день.

Олег Соловец (Александр Половцев)

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Широкую известность актёр получил именно благодаря роли майора Соловца. "До "Улиц..." работы вообще никакой не было", — вспоминает Половцев. Потом были роли в сериале "Восьмидесятые", в комедии "Ёлки-1914" и в других проектах. Кроме того, Александр принял участие в телевизионных шоу "Фактор страха", "Форт Боярд" и "Последний герой".

Владимир Казанова Казанцев (Александр Лыков)

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Сотрудник милиции по кличке Казанова надолго запомнился телезрителям. А вот до выхода сериала об актёре Лыкове мало кто слышал. По окончании съёмок в "Улицах разбитых фонарей" Александр продолжил радовать поклонников ролями в кино ("9-я рота", "Турецкий гамбит") и сериалах ("Солдаты. Новый призыв", "Гранд").

Андрей Ларин (Алексей Нилов)

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Про актёра Алексея Нилова можно снимать отдельный сериал, причём роли Ларина в нём будет отведено отнюдь не самое видное место. Загибайте пальцы: участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, три зарегистрированных и три гражданских брака, алкоголизм, клиническая смерть. На этом фоне его актёрская карьера выглядит не такой уж и яркой: после "Улиц..." у Нилова не было ни одной роли, которая так же впечатывалась бы в память.

Анатолий Дукалис (Сергей Селин)

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Сергей Селин сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Но ролью всей его жизни стал харизматичный оперативник Анатолий Дукалис ("Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Опера. Хроники убойного отдела"). Сергей был дважды женат и имеет троих детей.

Вячеслав Волков (Михаил Трухин)

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Параллельно со съёмками в "Улицах разбитых фонарей" Михаил Трухин успел сыграть в таких фильмах, как "Особенности национальной политики", "Дети Арбата" и "Большая прогулка". Тем не менее роль Славы Волкова стала ключевой в карьере актёра. Впрочем, Трухин всё ещё пользуется спросом. Например, он сыграл одного из главных героев популярного ситкома "Ивановы-Ивановы".

Анастасия Абдулова (Анастасия Мельникова)

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Планировалось, что Мельникова появится лишь в паре серий, но в итоге задержалась в сериале на несколько лет. Созданный ею образ следователя перекочевал и в другие телепроекты ("Опера. Хроники убойного отдела", "Литейный"). Актриса продолжает сниматься, служит в театре. А ещё она депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, где является заместителем председателя постоянной Комиссии по культуре, науке и образованию.

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