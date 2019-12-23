Хитрости продаж. Как туристов обсчитывают в магазинах разных стран

Ретро-монеты в Италии

— Была в Неаполе. Зашла в маленький магазинчик, купила пиццу перекусить и так по мелочи. Сдачу не пересчитывала. Как-то это неудобно, кажется, да и руки были заняты. Только в номере отеля обнаружила у себя в кошельке какие-то странные деньги. Оказалось, что это не евро, а лиры! — негодует Наталья из Москвы.

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С аналогичной ситуацией в странах южной Европы сталкивались многие туристы. Здесь практикуют такой оригинальный способ обсчёта. При этом практически никто не предъявляет претензии продавцам. Во-первых, обычно замечают не сразу и не всегда можно понять, в каком именно магазине туриста обманули. Во-вторых, думают, что это просто случайность и не хочется портить отдых разборками. Продавцы это прекрасно понимают, поэтому чувствуют себя совершенно безнаказанными и в высокий сезон весьма успешно избавляются от старых монет.

Турция. Валютные игры

В Турции многие товары можно купить не только за лиры. В ходу также доллары и евро. Особенно в местах, где много туристов. Отдыхающие считают, что это весьма удобно. Можно иной раз обойтись и без обмена валют, а купить нужную вещь за привычные доллары или евро.

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Только вот турецкие продавцы очень успешно манипулируют курсом. Например, могут назвать одну и ту же цену в лирах, долларах или евро в зависимости от того, какой к ним придет покупатель. При этом упомянуть о разнице в курсах забудут. Так что в этой стране надо очень внимательно следить за ценниками, если они есть на товаре или досконально выспрашивать у продавца, а в какой именно валюте он называют цену.

Чехия. Манипуляции с чеком

В Чехии нужно очень внимательно проверять чек. Причём даже в крупных супермаркетах. Особенно при большой покупке. И чем больше позиций в чеке, тем выше шанс переплатить. Классический пример — вместо трёх упаковок могут пробить пять. В чеке могут запросто оказаться товары, которые вы не покупали.

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Чтобы избежать проблем, нужно обязательно проверять чек, не отходя от кассы. По возможности лучше не делать большой объём покупок за один раз. Тогда будет проще проконтролировать чек.

Индия. Псевдопомощь и подмена купюр

В этой стране туристов обсчитывают с завидной регулярностью. Один из способов — человек заходит в небольшой магазин. Там сидит женщина с ребёнком. Продавец просит туриста помочь женщине и купить пакет молока ребёнку. Его просто включают в счёт. Детей, как правило, берут в аренду, а молоко возвращается на прилавок за полцены и затем перепродается снова.

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К тому же тут много мошенничества с подменой купюр. Турист оплачивает покупку, продавец берёт купюру и дает сдачу меньше. Затем уверяет покупателя, что тот дал меньше денег и со сдачей все в порядке. Как правило, туристы не спорят.

Вьетнам. Фокусы с цифрами

В последнее время любители экзотики всё чаще едут во Вьетнам. Эта страна для многих не ассоциируется с многочисленными туристическими лохотронами, которыми славятся Таиланд или Индия. Соответственно, подвоха в магазинах путешественники не ждут и вообще мало о них знают. Тем не менее и здесь неспокойно.

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По крайней мере первое время туристам лучше избегать небольших магазинчиков. Тут обычно не принято писать цены. Если хозяева видят, что пришёл турист, то сразу завышают стоимость покупки как минимум в два-три раза. Даже если ценники и есть, то это ещё не гарантирует, что турист купит товар по настоящей цене. Ушлые продавцы в один миг могут поменять цифры местами — было 24, а станет, например, 42 донга. Не разбирающийся в ценах турист обычно и не замечает обмана.