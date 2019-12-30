Страх и ненависть первоклашек. Как дети в Кирове поздравили заболевшую школьницу
Как думаете, что чувствует ребёнок, которому из-за простуды пришлось встречать свой день рождения дома? Ответ очевиден, поэтому одноклассники Лизы из Кирова решили поддержать девочку поздравительными записками. Но, видимо, согласны на это были не все.
В кипе бумажек затерялась одна записка, которая совсем не подходила под общее настроение. На сложенном вдвое листе красовалась фраза "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ", поделилась в своём инстаграме мама школьницы Ольга Попова.
И это не просто тайный враг, который анонимно выразил своё негодование. Отправительница скрывать свою личность не захотела и сразу после лаконичного "поздравления" написала своё имя и фамилию.
Этот момент особенно забавный, ведь, как можно понять по другим бумажкам, подписывать их было совсем не обязательно. Видимо, девочка очень хотела, чтобы Лиза знала своего врага в лицо. Но волноваться рано. Послание малышка так и не получила — спасибо внимательной маме. Праздничная корреспонденция сначала попала к ней в руки, которые сразу спрятали злобное послание.
Я Лизу спросила, дружит ли она с *имя девочки*. Она говорит: "С какой именно? У нас их две: с одной дружу, с другой — нет". Ну вот, как раз с отправительницей записки их подружками не назовёшь
Мотивы отправительницы остались неизвестны. Ни классный руководитель, ни мама ни о каком конфликте девочек не знали. Сама же Лиза рассказала, что, хоть и не дружит с автором письма, ни разу с ней не ругалась.
Ольга относится к ситуации с юмором. В разговоре с Лайфом она предположила, что у девочки было "секундное наводнение", что и заставило написать такое недвусмысленное послание. "Ну, либо она уже давно точит зуб и решила так об этом сказать", — в заключение пошутила мама Лизы.