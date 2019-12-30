Страх и ненависть первоклашек. Как дети в Кирове поздравили заболевшую школьницу

В кипе бумажек затерялась одна записка, которая совсем не подходила под общее настроение. На сложенном вдвое листе красовалась фраза "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ", поделилась в своём инстаграме мама школьницы Ольга Попова.

И это не просто тайный враг, который анонимно выразил своё негодование. Отправительница скрывать свою личность не захотела и сразу после лаконичного "поздравления" написала своё имя и фамилию.