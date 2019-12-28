Президент Черногории подписал закон о вероисповедании, вызвавший протесты

Тысячи человек вышли на улицы, чтобы не допустить принятия этого спорного документа.

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о вероисповедании, ущемляющий права Сербской православной церкви. Об этом сообщает RTCG.

Ранее парламент страны принял соответствующий закон, исключив из голосования всю оппозицию за потасовку.

The Serbian Orthodox Church, as part of Serb identity, is under the constant attacks of the NATO aggressors.

NATO media in NATO Montenegro remain silent on the blockades of all state roads. pic.twitter.com/66TjILrJKm — Who are the Enemies of Serbs? (@EnemiesOFSerbs) December 26, 2019