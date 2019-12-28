Президент Черногории подписал закон о вероисповедании, вызвавший протесты
Тысячи человек вышли на улицы, чтобы не допустить принятия этого спорного документа.
Belgrade, #Serbia, now... Supporting #SerbOrthodox brethren under attack in #Montenegro. https://t.co/LyPpqfl0xU— SerbHero (@serbhero1389) December 27, 2019
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о вероисповедании, ущемляющий права Сербской православной церкви. Об этом сообщает RTCG.
Ранее парламент страны принял соответствующий закон, исключив из голосования всю оппозицию за потасовку.
The Serbian Orthodox Church, as part of Serb identity, is under the constant attacks of the NATO aggressors.— Who are the Enemies of Serbs? (@EnemiesOFSerbs) December 26, 2019
NATO media in NATO Montenegro remain silent on the blockades of all state roads. pic.twitter.com/66TjILrJKm
Закон о свободе вероисповедания подразумевает в том числе изъятие собственности Сербской православной церкви. В связи с этим в последние несколько дней в Черногории и Сербии проходят массовые протесты.