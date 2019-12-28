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Регион
Опубликовано 28 декабря 2019, 18:40

Президент Черногории подписал закон о вероисповедании, вызвавший протесты

Тысячи человек вышли на улицы, чтобы не допустить принятия этого спорного документа.

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о вероисповедании, ущемляющий права Сербской православной церкви. Об этом сообщает RTCG.

Ранее парламент страны принял соответствующий закон, исключив из голосования всю оппозицию за потасовку.

Закон о свободе вероисповедания подразумевает в том числе изъятие собственности Сербской православной церкви. В связи с этим в последние несколько дней в Черногории и Сербии проходят массовые протесты.

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Анастасия Иванова
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