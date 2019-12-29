В Танзании в возрасте 57 лет умерла старейшая самка чёрного носорога

Последние три года она содержалась в неволе из-за проблем со здоровьем после нападения гиен.

В Танзании на 58-м году жизни скончалась самая старая самка чёрного носорога по имени Фауста, сообщила администрация заповедника Нгоронгоро на своей странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что животное жило на воле в кратере Нгоронгоро 54 года. Последние три года оно содержалось в неволе из-за ухудшения состояния здоровья после нескольких нападений гиен. К тому же у него начались проблемы со зрением.

По приведённым в сообщении данным, средняя продолжительность жизни носорогов в дикой природе составляет от 37 до 43 лет, они также могут жить более 50 лет в неволе.