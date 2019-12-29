Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2019, 05:02

В Танзании в возрасте 57 лет умерла старейшая самка чёрного носорога

Фото © Facebook / Ngorongoro Conservation Area Authority

Фото © Facebook / Ngorongoro Conservation Area Authority

Последние три года она содержалась в неволе из-за проблем со здоровьем после нападения гиен.

В Танзании на 58-м году жизни скончалась самая старая самка чёрного носорога по имени Фауста, сообщила администрация заповедника Нгоронгоро на своей странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что животное жило на воле в кратере Нгоронгоро 54 года. Последние три года оно содержалось в неволе из-за ухудшения состояния здоровья после нескольких нападений гиен. К тому же у него начались проблемы со зрением.

По приведённым в сообщении данным, средняя продолжительность жизни носорогов в дикой природе составляет от 37 до 43 лет, они также могут жить более 50 лет в неволе.

В ноябре в Малайзии умер последний суматранский носорог в стране.

BannerImage
Дарья Хомякова
  • Новости
  • носороги
  • В мире
  • Танзания
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar