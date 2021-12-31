Печень пострадает, а машина нет: Как правильно парковать авто на Новый год Скорее всего, большая часть водителей отпразднует Новый год за столом, в меню которого будет и алкоголь. Машина проведёт каникулы на улице, но зима может навредить "железному коню". Как её уберечь? 30 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Всё должно быть на своих местах

Главное правило новогоднего хранения машины на открытой парковке — удобное место. Не исключено, что в холода у автомобиля может разрядиться аккумулятор и его придётся заносить домой для зарядки самостоятельно. Поэтому чем ближе будет припаркована машина — тем быстрее и удобнее работать с севшим элементом питания. Кстати, заранее нужно подготовить и парочку ключей, с помощью которых аккумулятор откручивается от места крепления. Чтобы не искать их по всей машине или квартире, заранее положите инструменты в специальный чехол, например от очков, или в подстаканник.

Замена перед праздником

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Ещё одна хитрость состоит в том, что в холода даже самые стойкие батарейки в брелоках сигнализации и штатных ключах могут садиться. Перед тем как направиться к праздничному столу, проверьте, на какой дистанции срабатывает сигнализация. Если машина открывается и закрывается с сигнализации только в непосредственной близости, то дело дрянь. Скорее всего, постепенно начинают "умирать" батарейки и их нужно менять. После замены новые элементы питания необходимо проверить. Если авто заводится дистанционно в тот момент, когда вы лежите на диване, значит, мощности передатчика достаточно, чтобы "пробить" стены домов и отправить сигнал на бортовой компьютер.

Кстати, чтобы случайно не забыть завести машину, настройте автозапуск по таймеру. Сделать это проще простого: почти все машины оснащены специальными блоками, которые позволяют настроить запуск машины не только по дням, но и по часам. Это поможет сохранить машину в исправном состоянии, и аккумулятор почти наверняка не разрядится.

Переживая Рождество

Так уж повелось, что Новый год и Рождество — это, с одной стороны, праздник и встреча с близкими, а с другой — повышенная опасность. Фейерверки и алкоголь нередко доводят до печальных последствий. Ликвидировать проблемы и спасать людей ездят скорая помощь и пожарные, которым машины во дворах очень мешают. Часто бывает так, что большие пожарные машины, пробираясь к месту тушения, задевают припаркованные автомобили, пока их владельцы мирно спят после застолья. Чтобы этого не произошло, либо убирайте машину на платную парковку (две тысячи рублей за стоянку — не те деньги, чтобы экономить), либо оставляйте автомобиль так, чтобы смогла протиснуться большая машина. Во всех остальных случаях могут быть проблемы.

Кстати, чтобы машину можно было оперативно переставить, стоит соблюсти и пару других условий. Во-первых, накачайте колёса выше положенного обычно по инструкции давления в шинах. В холода колёса имеют обыкновение спускаться. Запас по давлению позволит не проморгать момент, когда нужно доехать до шиномонтажа или попросить у соседа насос. Во-вторых, оставьте номер под лобовым стеклом. Произойти может всякое, и в случае чего с вами всегда можно будет связаться.

Заправьтесь и не мойтесь

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15–20 литров хорошего бензина облегчат пуск в холода и заморозки, поэтому позаботиться об этом стоит заранее. С учётом того что аккумулятор автомобиля будет "высаживаться" в любом случае, чем проще технике будет запуститься, тем лучше будет чувствовать себя автомобиль. Кстати, именно в Новый год и Рождество обычно приходят и нормальные морозы. Для того чтобы не оказаться у "недвижимого корыта", не стоит мыть собственную машину на мойке. Часто влага скапливается под уплотнителями и замками, после чего двери, капот и багажник примерзают намертво. Открыть машину, конечно, можно и обычным ключом (если он предусмотрен), но, чтобы не сломать ни ключ, ни личинку замка, нужно запастись парой баллончиков размораживателя.

Отдайте на замену масла

А теперь главный лайфхак года, провернуть который смогут только самые шустрые. В канун праздника можно обезопасить себя почти от любых неприятностей, которые могут случиться с машиной за время стоянки. Достаточно лишь записаться на плановое техническое обслуживание в ближайший сервис. Особенно это будет актуально для автомобилей, которые давно находятся не на гарантии. Главная задача — успеть поймать трезвого мастера, который запишет на обслуживание перед самым Новым годом.

В обслуживании прямо под Новый год есть целый ряд плюсов. Например, совершенно точно будет понимание, что машина находится под охраной и присмотром. Даже в том случае, если автомобиль не заводили пару дней и ночью ударили морозы, сервисмены сделают всё необходимое, чтобы загнать его в бокс, обслужить и отдать владельцу через несколько дней в исправном состоянии. И хотя этот вид "новогодней стоянки" получается самым дорогим, лучше совместить обслуживание машины и многочисленные застолья в одно событие. Так и соблазна пользоваться машиной не будет, и после праздников велик шанс сесть за руль подготовленного транспорта, в то время как остальные автовладельцы могут испытывать неудобства из-за того, что забыли собственные машины где попало.

Правда, есть тонкости. Отдавать машину нужно либо в проверенный сервис, либо попросить сделать это своих знакомых. В СТО, где новогоднее обслуживание станет первым, машину лучше не оставлять. Нет никакой гарантии, что нерадивые и, вероятно, начавшие отмечать праздники мастера не открутят что-нибудь себе на память.

Авторы Сергей Андреев