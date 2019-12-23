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#онкология#медицина#рак#наука#терапия

Онкологи научились убивать раковую опухоль потоком протонов

По данным медиков, альтернативная методика не менее эффективна, чем лучевая терапия, и при этом даёт намного меньше побочных эффектов.

сегодня в 14:30
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Фото © Shutterstock

Учёные доказали эффективность протонной терапии в борьбе с развитием раковых опухолей, пишет JAMA Oncology. Сообщается, что в Пенсильванском университете сравнили состояние почти 1500 пациентов с онкологическими заболеваниями.

Более тысячи из них проходили традиционную лучевую терапию, то есть на их злокачественные образования воздействовали радиацией — ионизирующим излучением. Для лечения ещё без малого 400 больных использовали протоны, которые разгоняли в специальных ускорителях частиц. Они разрушают структуру ДНК опухоли и убивают таким образом раковые клетки.

Выяснилось, что процент излечения в обоих случаях примерно одинаков. Это приятно удивило онкологов: до сих пор они не были уверены, что протонная терапия столь успешна. При этом у неё выявили важное преимущество: она на две трети уменьшает риск побочных эффектов. По подсчётам исследователей, из-за облучения радиацией у 27,6% пациентов возникали тошнота, диарея, боли, им было трудно глотать. Среди тех, кому назначили протонную терапию, такие проблемы были лишь у 11%.

Ранее Лайф писал о симптомах возможного онкологического заболевания, а также о методах профилактики и полезных физических упражнениях, помогающих избежать рака.

Романенкова Адель

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