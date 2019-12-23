Муж рассказал, как больная жена вышла из комы в канун любимого праздника

Муж Андрианы Карсон на Reddit поделился радостным снимком с его любимой женой, который быстро стал вирусным, набрав более 103 тысяч лайков. Девушка пришла в сознание за несколько часов до Рождества. И хоть сейчас её состояние оставляет желать лучшего, это чудо дало надежду на будущий год всей её семье.
Моя жена пропустила День благодарения из-за того, что была в реанимации без сознания, но как раз к своему любимому празднику она пришла в себя
Карсон Шмек
Фото © Reddit
За десять дней до Дня благодарения Адриана попала в отделение интенсивной терапии больницы в Атланте, США, из-за затруднённого дыхания. Но, когда врачи искали причину, они нашли опухоль в почке, которая распространилась на правое лёгкое, из-за чего девушка едва могла дышать.
С момента, когда американка попала реанимацию, её дважды подключали к аппарату ЭКМО — насыщали кровь кислородом. Ей сделали серьёзную операцию, напоминать о которой будет огромный шрам от шеи до низа живота. И ещё предстоит удалить часть лёгкого. Но несмотря ни на что, влюблённые стараются не опускать руки.
Слава богу с моей женой работают буквально лучшие хирурги мира. Все, кто был в операционной, — главы соответствующих отделов. А врача-инфекциониста Рибнера журнал Time назвал "человеком года" за его работу с первыми пациентами с Эболой
Карсон Шмек
Впереди ещё много бессонных ночей и работы медиков, но Карсон полон решимости. Несмотря на тяжёлую ситуацию, которой мужчина поделился в Сети, комментаторы нашли к чему придраться: и ёлка какая-то слишком богатая, и вид из окна совсем не больничный. Но Шпек нашёл, что ответить.
Я сплю меньше четырёх часов в сутки уже больше месяца, потому что круглосуточно ухаживаю за ней. И мне жаль, что вы не понимаете, насколько сейчас нам важно ощущение покоя, чтобы на минутку вырваться из постоянного кошмара, в котором мы живём.
Карсон Шмек
Пластика обернулась для девушки серьёзным повреждением мозга, разрушив её жизнь