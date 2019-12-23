Муж рассказал, как больная жена вышла из комы в канун любимого праздника

Муж Андрианы Карсон на Reddit поделился радостным снимком с его любимой женой, который быстро стал вирусным, набрав более 103 тысяч лайков. Девушка пришла в сознание за несколько часов до Рождества. И хоть сейчас её состояние оставляет желать лучшего, это чудо дало надежду на будущий год всей её семье.

Моя жена пропустила День благодарения из-за того, что была в реанимации без сознания, но как раз к своему любимому празднику она пришла в себя

За десять дней до Дня благодарения Адриана попала в отделение интенсивной терапии больницы в Атланте, США, из-за затруднённого дыхания. Но, когда врачи искали причину, они нашли опухоль в почке, которая распространилась на правое лёгкое, из-за чего девушка едва могла дышать.

С момента, когда американка попала реанимацию, её дважды подключали к аппарату ЭКМО — насыщали кровь кислородом. Ей сделали серьёзную операцию, напоминать о которой будет огромный шрам от шеи до низа живота. И ещё предстоит удалить часть лёгкого. Но несмотря ни на что, влюблённые стараются не опускать руки.