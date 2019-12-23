Лайфхак на распродажах. Как не переплатить во время новогоднего шопинга

Россияне вовсю готовятся к Новому году уже с конца декабря. В торговых центрах не протолкнуться. Это последствия новогодних распродаж, которые устраивает большинство магазинов.

Москвичи да и гости столицы не упускают возможности накупить товаров по выгодным ценам. Правда, попытки сэкономить не всегда заканчиваются успешно.

— Наибольшим спросом в период распродаж пользуются косметика, парфюмерия и бытовая техника. Женщины, являясь главным потребителем (по мнению маркетологов), совершают спонтанные покупки, опираясь на эмоции. Маркетологи, зная это, создают в магазинах атмосферу праздника, суеты и ажиотажа. В результате в торговых центрах не протолкнуться, а в январе оказывается, что денег потрачено значительно больше, чем планировалось, — рассказал Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Спасаем свой кошелёк от лишних трат

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Прежде чем совершать необдуманные покупки, стоит заранее отслеживать ценовую политику тех магазинов, которые планируете посетить. Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека пояснил, что нередко под видом новогодней акции или распродажи нужный товар продаётся по обычной цене или даже дороже.

— Что касается поездок и путешествий, по нашим наблюдениям, большинство самостоятельных путешественников уже давно покупают авиабилеты сильно заранее наступления длинных праздников. В случае же с покупками в продуктовых супермаркетах следует составить список нужных продуктов заранее и совершать покупки, ориентируясь исключительно на него, — рекомендует Сергей Дейнека.

Артём Деев считает, что неконтролируемые траты накануне праздника — проблема психологическая.

— Примерно половина наших граждан для новогодних покупок используют накопления, сделанные за год, и почти 30% россиян начинают январь следующего года в долгах, — отметил эксперт.

По его словам, необходимо научиться соизмерять желания со своими возможностями. Чтобы сохранить деньги, нужно стараться не допускать спонтанных, незапланированных покупок и не реагировать на яркие плакаты с обещаниями скидок.

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— Исключите из своего новогоднего маршрута те отделы, в которые не планировали заходить. Старайтесь приобретать подарки в пределах тех сумм, которые ранее для себя определили. Несмотря на всеобщий ажиотаж, действуйте практично и целенаправленно, потому что новогодний шопинг держится именно на ощущении праздника, когда хочется потратить больше, чем имеешь, — советует Артём Деев.

Есть и те, кто целенаправленно едет в большие города только на шопинг в конце декабря — начале января. Но, прежде чем решиться на такую поездку, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова рекомендует изучить предложения из интернет-магазинов.

— Сейчас онлайн можно купить практически всё, а интернет-магазины дают хорошие скидки, реально до 50%, в то время как в офлайновых магазинах вам скинут только 25–30%, — предупреждает эксперт.

Наталья Мильчакова также посоветовала туристам в новогодние праздники погулять по столице и насладиться праздничной атмосферой вместо того, чтобы стоять в безумных очередях в магазинах. Но, если уж без шопинга совсем никак не обойтись, лучше посетить магазины и торговые центры, расположенные не слишком близко к центру.