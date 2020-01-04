Сказка в законе. Обрез из-под шубы Деда Мороза и Снегурочка с клофелином

Оглавление Дедушка угостил коньячком... Дед Мороз наставил обрез Расскажи, Снегурочка, где была Как поймали банду Робин-гуд и "отрицала" Бойтесь Морозов, дары приносящих

Зимние праздники — пора не только приятных впечатлений, но и самое криминальное время в году. Новогодняя ночь довольно часто перерастает в пьянку с поножовщиной — в первых числах января значительно повышается количество убийств и квартирных краж. Иногда преступники рядятся в одежды Деда Мороза. Это довольно удобно — добрый дедушка с бородой из ваты обычно вызывает хорошие воспоминания и чувство доверия. Ещё один плюс для грабителей и бандитов — праздничная униформа и накладная борода помогает скрыть личность. И наконец, Деды Морозы носят с собой большой мешок, куда удобно спрятать украденное или награбленное.

Дедушка угостил коньячком...

Фото © Shutterstock

Самая загадочная и известная отечественная история ограблений в костюмах Деда Мороза произошла в конце 1978 года. Тогда в Москве орудовала целая банда, действовавшая примерно по одной схеме. Если схема по какой-то причине давала сбой, преступники не терялись и действовали довольно дерзко согласно обстоятельствам.

Первый раз преступник под видом сказочного персонажа пришёл в квартиру заведующего универмагом Андрея Барсукова. Дело было в середине декабря. Дед Мороз объяснил свой визит подарком от профсоюза, что он должен поздравить его шестилетнего сына с наступающим Новым годом. Барсуков доброжелательно и без задней мысли впустил артиста в квартиру, и всё шло как обычно. Маленький Алёша прочитал на стуле стишок и получил свой подарок. Затем Дед Мороз достал из кармана бутылку хорошего армянского коньяка и угостил растроганных родителей, предложив выпить за наступающий год.

Через несколько минут родители "отрубились" и крепко уснули на своих стульях — в коньяк был подмешан клофелин. "Дед Мороз" сказал маленькому Алёше, что папа с мамой устали и уснули, а пока они спят, он с мальчиком поиграет в интересную игру — прятки. Пока маленький Алёша прятался от Дедушки Мороза под кроватью, тот резво набивал мешок нажитым семьёй добром. Забрал деньги, ювелирные украшения, пыжиковую шапку, норковую шубу и импортные сапоги. Через несколько часов Барсуковы очнулись и вызвали милицию...

Дед Мороз наставил обрез

Фото © Shutterstock

Пока милиционеры гадали, кто мог ограбить квартиру Барсуковых, Дед Мороз пришёл в дом богатого по советским меркам партийного функционера Виктора Ишунькина. Партиец сразу же заподозрил неладное — ребёнок у него был на даче, о чём на работе все знали, да и в поведении артиста было нечто странное. Тогда Ишунькин попросил гостя предъявить какой-нибудь документ от профсоюза, на что Дед Мороз распахнул шубу и достал из-под полы обрез, направив его на хозяина квартиры. Тогда Ишунькин разглядел на пальцах Деда Мороза характерные тюремные татуировки-перстни и всё понял.

Пока нападавший блокировал хозяина квартиры, в неё ворвалось ещё несколько "Дедов Морозов", перевернувших всю квартиру вверх дном. В этот раз грабители обчистили всё, даже холодильник...

Поскольку новое преступление было территориально совершено по соседству с первым, оперативники начали выстраивать свои первые версии. А преступления всё продолжались по той же схеме, и всего за одну неделю преступники с ватными бородами в красных шубах обнесли ещё около десяти квартир.

Расскажи, Снегурочка, где была

Одно из последних преступлений банды было совершено по изменённой схеме — видимо, слухи о страшных Дедах Морозах уже вовсю гуляли по Москве, и повторяться было уже рискованно. Тем более что у бандитов была на подхвате симпатичная Снегурочка.

Снегурочка Оксана Варанец. Кадр из видео YouTube / Documentary TV Shows

29 декабря в квартиру главврача одной из московских больниц Евгения Киселёва позвонили. На пороге стояла симпатичная молодая Снегурочка, принёсшая подарок для сына немолодого уже главврача. Киселёв отвечал, что сын сейчас гостит у родственников, чем, казалось, смутил гостью. Тогда Снегурочка предложила просто помочь ему по хозяйству.

Киселёв не устоял перед искушением и впустил незнакомку домой. Молодая гостья приготовила врачу ужин. Они сели за стол, выпили, закусили... Очнувшись, Киселёв обнаружил, что из дома вынесли почти всё, включая телевизор. Но на выходе из подъезда преступников спугнули прохожие, и они были вынуждены бросить награбленное во дворе дома, оставив на экране телевизора свои отпечатки пальцев. Так в деле новогодних ограблений появилось первое доказательство.

Как поймали банду

Оперативники сопоставили все факты и поняли, что объединяет все эти новогодние преступления: дети всех потерпевших ходили в один детский садик, а сами потерпевшие были по советским меркам довольно зажиточными людьми.

Прийдя в садик, оперативники стали разглядывать фотографии и обнаружили на одном из новогодних фото Деда Мороза, у которого на пальцах были тюремные "перстни". Оказалось, что таким образом подрабатывал сожитель одной из поварих — Оксаны Варанец, которую недавно уволили за воровство продуктов. Скоро стало известно и имя самого преступника — им оказался четырежды судимый за кражи и мошенничество 36-летний Евгений Кривошеев. Его же отпечатки были найдены и на вынесенном из квартиры главврача телевизоре.

Евгений Кривошеев. Кадр из видео YouTube / Documentary TV Shows

Поймали же Кривошеева благодаря его собственному великодушию. Идя по заснеженной Москве в красной шубе после очередного ограбления, Кривошеев заметил плачущего мальчика. Бандит решил его утешить и спросил, что бы тот хотел себе в подарок. Мальчик отвечал, что не отказался бы от лунохода. Была как раз новогодняя ночь, и расстроганный Кривошеев одарил мальчика гэдээровской железной дорогой.

Это был практически королевский подарок в то время, поэтому родители мальчика насторожились и вызвали милицию. Милиционеры примерно определили, куда мог пойти преступник, и начали обход близлежащих домов. Одну из квартир им открыла Варанец. Опера устроили в квартире засаду и дождались прихода её любовника Евгения Кривошеева. Несмотря на то что бандой Дедов Морозов было в предновогоднюю пору совершено около десятка нападений, удалось доказать их вину в совершении только ограбления главврача Евгения Киселёва. Из-за ватной бороды потерпевшие не смогли точно определить причастность Кривошеева и его предполагаемых сообщников к другим преступлениям. Самому же "Деду Морозу" суд определил наказание в пять лет лишения свободы, а его "Снегурка" получила четыре года.

Робин-гуд и "отрицала"

Известно, что Кривошеев не всегда был преступником. Он был артистом и даже учился в Горьковском театральном училище. Но на третьем курсе отказался играть роль комсомольского лидера, обозвав комсомольцев "бездельниками и лгунами", за что и вылетел с курса.

Евгений Кривошеев. Кадр из видео YouTube / Documentary TV Shows

Кривошеев воровал и мошенничал, используя природный артистизм, и получил за это в уголовном мире кличку Артист. После отсидки Артист познакомился с Варанец и стал отцом её ребёнка. У них и созрел план серии дерзких нападений. Ещё во время работы в детсаду Варанец узнала адреса богатых родителей детей и выписала их адреса.

Бойтесь Морозов, дары приносящих

Разумеется, рядиться в костюм Деда Мороза для совершения преступлений пришло на ум не одному Кривошееву — подобные преступления совершаются и в новое время. К примеру, в 2011 году в распоряжение Лайфа попала видеозапись нападения вооружённых винтовками бандитов, переодевшихся в костюмы Дедов Морозов.

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