Тайный знак вора. Что означают метки в подъездах и около квартир

После визита инспектора пожарной службы, который отказался показать свои документы, а когда хозяйка квартиры отказалась открыть двери, разразился нецензурной бранью, жительница одной из столичных многоэтажек Александра Е. забила тревогу. Дело в том, что в этот же день она обнаружила возле двери своего подъезда странное изображение, недавно выцарапанное на штукатурке... Она увидела цифру 1/10, звезду, а также непонятную надпись: "Не джусовый подъезд". В переводе со сленга эта фраза значит: "не перспективный". Сразу вспомнились рассказы о том, что воры-домушники заранее выслеживают жертву и оставляют принятые в воровском мире метки. Так ли это?

На самом деле появление метки — это не явный признак того, что вашу квартиру хотят ограбить. Но и оставлять без внимания появившийся на стене или двери "шедевр" тоже не стоит.

Старший оперуполномоченный УВД по ЮВАО Сергей Калинин прокомментировал, связаны ли метки с ограблением квартир.

— 98% краж, согласно официальной статистике, совершается спонтанно, а объект выбирается по стоимости окон и входной двери, а также возможности беспрепятственно проникнуть в жилье. Опытному вору достаточно нескольких минут, чтобы вскрыть любую квартиру, поэтому нет смысла неделями и месяцами выслеживать объект. Но и о метках, которые оставляют на дверях, криминалисты тоже знают, — объяснил он.

Метка может быть нацарапана на стене, написана маркером, выжжена спичками, а также выглядеть в виде обычного торгового стикера, наклеенного на почтовый ящик. Рассмотрим, какие метки встречаются чаще всего, и что они значат.

Фото © Shutterstock Стикеры на почтовых ящиках Цветными наклейками обозначают квартиры, в которые легко проникнуть или в которых хозяев нет дома. content

Фото © Shutterstock Перечеркнутый круг Если вы увидели такую метку — спите спокойно. Ваше жилье неинтересно для воров либо они знают, что вы постоянно бываете дома. content

Фото © Public Domain Треугольник Значок сообщает, что квартиру недавно ограбили, поэтому брать в ней больше нечего. content

Фото © Shutterstock Цифра в кружочке Кто-то узнал, когда вы собираетесь в отпуск. Цифра обозначает месяц, в котором вас не будет дома. content

Фото © Shutterstock Крестик, знак умножения Путь открыт — хозяева уехали в отпуск. content

Фото © Shutterstock Английская буква "W" По ночам квартира пустует. content

Фото © Shutterstock Парусник В квартире живет одинокая женщина. content

Фото © Shutterstock Пустой круг Жилье охраняется полицией. content

Фото © Shutterstock 3 горизонтально расположенных кружочка Квартиру можно беспрепятственно ограбить. content

Это всего лишь некоторые из меток, на самом деле их очень много.

Что делать, если вашу квартиру "пометили"

Паниковать не стоит, а вот задуматься об установке сигнализации будет неплохо. Сегодня это самый надежный способ предотвратить квартирную кражу. Также можно установить видеоглазок и видеокамеры в подъезде. Если все это слишком дорого для вас, то хотя бы купите хороший замок, ведь дешевые модели стандартной конструкции открываются профессионалом за 2-3 минуты.

И еще несколько советов от криминалистов: не храните дома деньги и драгоценности; не пишите в соцсетях, когда собираетесь в отпуск; не открывайте дверь незнакомым людям; если вы пришли домой, а дверь вскрыта, не входите в квартиру, а сразу вызывайте полицию.

Верить ли надписям на дверях квартиры или подъезда — личное дело каждого, но, если вы обнаружили подобное, лучше стереть знак и принять меры безопасности.