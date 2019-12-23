Папарацци сняли Шэрон Стоун без макияжа, и фанаты не могут поверить своим глазам

61-летняя Шэрон Стоун решила заняться собой после празднования Рождества. Актриса отправилась в салон красоты в Лос-Анджелесе, США, где и попала в объективы камер. И на полученных снимках артистку просто не узнать — она предстала без макияжа и фотошопа.

Шэрон выглядит сильно постаревшей: немного сгорбленная, с пигментированной морщинистой кожей. Кроме того, для похода на бьюти-процедуры актриса надела растянутую футболку, тапочки и помятые шорты. А волосы не совсем аккуратно собрала в пучок.

Снимки быстро разлетелись по Сети, и многих поклонников они просто шокировали. Такой Шэрон не увидишь ни в её инстаграме, ни на экране. Однако часть фанатов вступились за артистку, которая позволила себе немного расслабиться. Кроме того, в одном из недавних интервью Шэрон говорила, что сейчас любит своё тело больше, чем во времена "Основного инстинкта", пишет Mirror.

Игра окончена, Шэрон ibiza_sandra

Всё ещё очень привлекательная женщина. Никакого ботокса или чего-то подобного... Это просто возраст, 61. Все мы стареем srdanmrdenovic

Стоун не только стала больше любить себя, но даже решила попытать счастья в приложении для знакомств. Артистка зарегистрировалась в Bumble — популярном в США дейтинг-приложении, пишет Би-би-си. Однако вскоре пожаловалась в "Твиттере", что её заблокировали: никто не мог поверить что сама великая Шэрон Стоун будет искать романтику таким способом. После этого администрация сервиса сообщила, что вернула артистке доступ к приложению.