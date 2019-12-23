Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё. Лидеры обсудили урегулирование кризиса на Украине, в том числе итоги "нормандского саммита", который состоялся в Париже 9 декабря.
— Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме "всех установленных на всех установленных", — добавили в пресс-службе Кремля.
Президенты также выразили удовлетворение развитием российско-финляндских отношений и регулярным политическим диалогом.