Взрыв разнёс колокольню в Испании, есть пострадавшие — видео

Una desena de ferits per cremades durant la Festa del Pi de Centelles. El @semgencat trasllada nou persones amb cremades a Vall d'Hebron, tres de les quals estan greus

https://t.co/bytGhO2ZwS #Osona pic.twitter.com/4M68OZPge4 — Osona.com (@osona) December 30, 2019

Минимум 14 человек пострадали в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в Барселоне. Об этом говорится в сообщении, размещённом в твиттере каталонской службы экстренной помощи.

— По меньшей мере 14 человек получили различные ожоги при взрыве, в населённом пункте Сентельес, — говорится в сообщении.

В этом муниципалитете сегодня отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии издания El Periodico, речь идёт о взрыве пиротехники. На месте ЧП работают пожарные и медики.