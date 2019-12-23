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#испания#новости#взрывы#вмире

Взрыв разнёс колокольню в Испании, есть пострадавшие — видео

сегодня в 13:45

Минимум 14 человек пострадали в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в Барселоне. Об этом говорится в сообщении, размещённом в твиттере каталонской службы экстренной помощи.

По меньшей мере 14 человек получили различные ожоги при взрыве, в населённом пункте Сентельес, — говорится в сообщении.

В этом муниципалитете сегодня отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии издания El Periodico, речь идёт о взрыве пиротехники. На месте ЧП работают пожарные и медики.

Харитонова Аннa Владимировна

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