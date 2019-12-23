Бомбила напал на машину "Яндекс.Такси" с кастетом — видео

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В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился на водителя агрегатора "Яндекс.Такси" и разбил кастетом стёкла его автомобиля. Видео происшествия появилось в соцсетях.

Инцидент произошёл возле старого автовокзала. По словам очевидца, неадекватный таксист разбил стёкла в автомобиле за то, что водитель забрал пассажира в якобы его "зоне". Свои действия мужчина сопровождал обильным потоком нецензурной лексики.

— Они там смелые, только когда их толпа начинают налетать. Если подъехать и встать там с шашками и просто сидеть в авто, то подбегут минут через 5–10. Типа "мы здесь работаем", — рассказал в соцсетях другой очевидец.

Он добавил, что если приехать на место с другими таксистами, то "нелегалы" попытаются в более мягкой форме объяснить, что это их территория, ссылаясь на то, что им нужно как-то зарабатывать.

— Я сам как-то стоял там почти час, и только минут через 50 [они] подошли, когда их собралось уже пятеро, и начали наезжать. Был бы я не один, то попробовал бы принципиально человека взять у них под носом, — признался очевидец.

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