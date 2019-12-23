От транса до оргии. Как "танцующая чума" в Европе и убивала, и улучшала демографию

В 1020 году группа крестьян, танцевавших несколько недель без перерыва, сорвала рождественские праздники в одном из немецких городов. Так началась одна из самых загадочных эпидемий в Европе. На протяжении нескольких веков танцующая чума, как ее прозвали современники, вспыхивала в разных европейских городах, заставляя тысячи человек танцевать до смерти или полного изнеможения. А вслед за танцами начались еще и массовые сексуальные оргии.

Танцевальная эпидемия и оргии

Начиналось все с того, что один человек внезапно пускался в пляс. Вскоре к нему присоединялись друзья, знакомые, соседи по улице и просто прохожие. Не было никакого различия в сословии. Танцевали все: крестьяне, дворяне, бюргеры и степенные монахи. Вспышка танцевальной эпидемии в одном отдельно взятом городе захватывала от нескольких десятков (в самом безобидном случае), до нескольких тысяч человек одновременно.

При этом люди полностью теряли контроль над своим телом, а иногда и над разумом. Если человек начинал танцевать, он уже не мог остановиться. Одни во время этих танцев хохотали, другие наоборот рыдали, третьи выкрикивали ругательства. В хрониках зафиксированы случаи, когда танцевальная эпидемия принимала откровенно непристойный характер. Танцующие показывали неприличные жесты, выкрикивали грубые ругательства, обнажались. Иногда массовые танцы постепенно перерастали в массовую оргию и захваченные танцем люди вступали в связь с первым попавшимся человеком.

Обратите внимание на отрубленную руку в руках человека слева от круга. Фото © Public Domain

Безудержные танцы были весьма опасны. Сохранилось множество свидетельств гибели танцоров. Длившиеся несколько дней без перерыва танцы нередко заканчивались смертью людей от изнеможения или сердечного приступа. Впрочем, не было худа без добра. В тех случаях, когда "чума" перерастала в вакханалию, демография в пораженных эпидемией городах через 9 месяцев несколько улучшалась.

Некоторое время считалось, что музыка способна остановить распространение эпидемии. Поэтому, по распоряжению городских властей, безумствующих танцоров сопровождали уличные музыканты, из-за чего все это напоминало средневековые рейвы.

Танцующая чума

Танцевальные эпидемии в Европе прозвали танцующей чумой. Как и эта страшная болезнь, эпидемия танцев вспыхивала внезапно, распространялась от города к городу, из страны в страну. И, как и при чуме, от этой напасти не было спасения. Все средства, которые городские и церковные власти применяли для обуздания эпидемий, не работали. Некоторое время бытовало представление, что танцы вызваны одержимостью дьяволом или демонами, особенно когда они перерастали в оргию. Однако все усилия экзорцистов оказывались тщетны.

Единственным эффективным средством остановить эпидемию были те же действия, что при чуме. Строгий карантин первых заболевших. Если удавалось быстро изолировать самую первую группу танцоров, массовой эпидемии не случалось. Но если это не удавалось, не было ни одного способа остановить эти танцы. Люди танцевали весь день и ночь, пока не падали без сил. Проснувшись, они тут же снова начинали танцевать. Безостановочные танцы могли длиться днями, неделями, а порой и месяцами, пока человек не достигал полного истощения или не умирал от сердечного приступа.

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Первые надежные свидетельства о танцевальных эпидемиях относились к XI веку. Однако пиком танцующей чумы стали XIII-XVI века, когда вспышки происходили раз в несколько лет. Наибольшее распространение это имело в Германии, Голландии, Франции и Италии.

Последние свидетельства о танцевальных эпидемиях относятся к началу XVII века. С тех пор подобных случаев не фиксировалось. Танцующая чума внезапно ворвалась в Европу и затем также неожиданно и бесследно исчезла, оставив современных исследователей в недоумении. В настоящее время существует несколько версий, которые пытаются объяснить эту таинственную эпидемию.

Массовый психоз

Согласно этой версии, танцевальная чума стала одним из первых достоверно зафиксированных случаев массового психоза. Эпидемии танцев вспыхивали в тяжелые годы (неурожай, стихийные бедствия) и являлись бессознательной попыткой забыться и отвлечься от тягот средневековой жизни. Поскольку танцоры привлекали к себе повышенное внимание со стороны соседей и городских властей, танцевальному психозу были наиболее подвержены люди с истерическими проявлениями.

Сторонники этой версии указывают на два аргумента. Во-первых, в средневековой Европе существовали частично похожие по сути психические эпидемии. Например, эпидемия флагелланства, когда люди избивали себя плетью в религиозном экстазе.

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Во-вторых, эпидемию танцевальной чумы можно было пресечь в самом начале, надежно изолировав на некоторое время танцоров-зачинщиков. Тот факт, что в отсутствие публики эпидемия не распространялась, может свидетельствовать именно в пользу психической версии.

В пользу этой версии также может говорить непристойное поведение некоторых участников и сексуальные оргии, в которые порой перерастали эти танцевальные марафоны.

Болезни

Долгое время пользовались популярностью версии, согласно которым средневековые рейв-эпидемии были проявлениями какой-то болезни. Известно, что при хорее больные люди действительно могут совершать конвульсивные движения конечностями, что со стороны может напоминать болезненный танец. Хорея даже получила второе название — пляска святого Вита (этому святому молились, чтобы излечить больного от танцевальной чумы).

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Однако эта болезнь является достаточно редкой. Трудно представить, что в одном европейском городе могли одновременно оказаться сотни и даже тысячи людей, страдавших от этой болезни.

Тайный культ

Согласной этой версии, танцевальные эпидемии на самом деле были следствием существования некоего тайного религиозного культа. Предположительно, являвшегося отголоском забытых языческих церемоний, возможно даже древнеримских вакханалий. В пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что безумные танцы порой заканчивались не менее безумной сексуальной оргией, что во многом напоминало дохристианские разгульные вакханалии.

Средневековье и эпоха Возрождения действительно ознаменовались резким ростом разного рода религиозных культов и ересей. Однако практически все они были известны современникам, и о них сохранилось немало сведений. Представить, что в Европе на протяжении нескольких веков мог процветать культ настолько тайный, что о нем не осталось ни единого свидетельства, довольно трудно.