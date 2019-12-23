"Совкомбанку" присвоили рейтинг "АА-" со стабильным прогнозом

По мнению аналитиков агентства, сильные рыночные позиции банка сочетаются с умеренно высокой диверсификацией бизнеса, а достаточный запас капитала поддерживается сильными показателями рентабельности и низкой склонностью к риску. Банк характеризуется адекватным управлением и отсутствием значимых акционерных рисков. Бизнес банка в значительной степени диверсифицирован по сегментам. Агентство позитивно оценивает текущую бизнес-модель банка, а также успешный опыт интеграции приобретаемых кредитных организаций.

Управление ключевыми видами рисков оценивается агентством как адекватное с учётом высокого качества активов на протяжении экономического цикла и стабильно высоких операционных показателей. Стресс-тестирование не оказало влияния на уровень базовой оценки собственной кредитоспособности (БОСК): "Совкомбанк" выдерживает реализацию сценариев как умеренного, так и сильного стресса капитала и ликвидности без значительного снижения БОСК.

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Отмечается, что "Совкомбанк" поддерживает умеренный запас капитала сверх нормативов с учётом регулятивных надбавок: за последние 12 месяцев среднее значение Н1.0=12,4%; Н1.1=9,4%; Н1.2=10,2%. При этом склонность банка к риску оценивается как низкая. Банк демонстрирует стабильно высокие показатели рентабельности и по международным, и по российским стандартам. За 12 месяцев, завершившихся 30.09.2019 г., средняя ROE составила 20,3%, средняя рентабельность активов (ROA) — 2,4% (по МСФО). Структура фондирования банка сбалансирована: значительный уровень покрытия средств крупнейших кредиторов ликвидными активами составляет более 200% на 01.11.2019 г.

— Мы высоко оцениваем уровень профессионализма команды НКР, прозрачность методологии присвоения рейтингов и желаем агентству занять достойное место на отечественном рынке рейтинговых услуг. Надеемся, что в ближайшее время рейтинги НКР начнут использоваться Банком России и Минфином в регулятивных целях, — отметил председатель ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев.