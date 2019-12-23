В ГД предложили уравнять зарплату депутатов и остальных россиян

Первый зампред Комитета Государственной думы РФ по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев и среднюю по стране. По его словам, это будет этично, пишет агентство "Москва".

— А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это оставить на потом. Надо думать о главном, — объяснил он.

Ранее депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил премьеру РФ Дмитрию Медведеву ввести правила поведения для чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием средств бюджета на праздники для государственных служащих. Парламентарий указал, что некоторые муниципальные и госслужащие после таких мероприятий публикуют в социальных сетях "не соответствующие статусу" фото и видео, что плохо отражается на имидже власти.