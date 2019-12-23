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#новости#шоубиз#актеры#таиланд

Актёр Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде

Он рассказал, что у него возникли проблемы со страховой компанией. Теперь мужчина ищет деньги на операцию.

сегодня в 14:22
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Фото © Instagram/sergei_badyuk

Российский спортсмен и актёр Сергей Бадюк сообщил, что попал в больницу в Таиланде. По его словам, во время путешествия у него начал выходить камень из почки.

У меня камень пошёл, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался, — рассказал он на своей странице в "Инстаграме".

Актёр пожаловался подписчикам, что страховая компания отказывает ему в срочной операции. Операцию стоимостью в десять тысяч евро должны сделать в ближайшее время. Деньги на неё он намерен попросить у родственников и друзей.

Сергей Бадюк — российский спортсмен, актёр и общественный деятель. Зрители его запомнили по ролям в серии фильмов "Гоголь". Также скоро на экраны выйдет сериал "Сержанты", в котором Бадюк сыграл одну из главных ролей.

Витвинская Сусанна

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