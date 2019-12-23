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#вредныепривычки#психолог#новыйгод2020

Пить, курить и объедаться. Как бросить вредные привычки в новом году

01 января, 11:30
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Фото © Shutterstock

Новый год — начало новой жизни. И вместе с календарём можно сменить привычки. Тем более те, которые приносят вам больше вреда, чем пользы. Кажется, что отказаться от пагубных пристрастий сложно, но на самом деле проще, чем мы думаем. И дело тут не только в новогоднем чуде, но и в психологии. Мы попросили профессора и семейного психолога Андрея Зберовского написать практический план, как избавиться от вредных привычек.

1-й шаг. Пойми, зачем тебе нужно бросить привычки

Если не понять, зачем нам это нужно, отказ воспримется как трагедия. То, что мозг считает негативным, он делать не хочет

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2-й шаг. Назови проблему по имени

Нужно не только понять, от какой зависимости ты хочешь отказаться. Важно проговорить или записать, чем именно она вредит тебе

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3-й шаг. Нарисуй новый образ себя

Подумай, что получишь без вредной привычки: деньги, здоровье, время. Представь образ в деталях. Сделай его привлекательным

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4-й шаг. Подумай, что питает старую привычку

Часто это подростковые стереотипы: алкоголь снимает стресс в общении с девушками. Или перекур — как способ поговорить неформально

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5-й шаг. Напиши план на месяц

Изложи действия по пунктам. И придумай награды: чем ты порадуешь себя за отказ от вредной привычки. Например наряды или вкусняшки

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6-й шаг. Фиксируй изменения себя

Важно фиксировать свои успехи и понимать: ты не столько отказываешься от вредной привычки, сколько приобретаешь новую — полезную

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7-й шаг. Не делай ради одобрения со стороны

Необязательно ждать одобрения со стороны. Борьба с зависимостью — большой шаг. Хвали себя за это. Ты молодец — всё получится!

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Артур Матвеев

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