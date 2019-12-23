Пить, курить и объедаться. Как бросить вредные привычки в новом году

Новый год — начало новой жизни. И вместе с календарём можно сменить привычки. Тем более те, которые приносят вам больше вреда, чем пользы. Кажется, что отказаться от пагубных пристрастий сложно, но на самом деле проще, чем мы думаем. И дело тут не только в новогоднем чуде, но и в психологии. Мы попросили профессора и семейного психолога Андрея Зберовского написать практический план, как избавиться от вредных привычек.