13-я зарплата в 2026 году: кому положена, когда выплатят и как рассчитать премию Оглавление Будет ли обязательная 13-я зарплата в декабре 2026 года Что такое 13-я зарплата и кому она положена Кому могут выплатить годовую премию Когда выплатят 13-ю зарплату за 2026 год Как рассчитать 13-ю зарплату: формулы и примеры Сколько составит 13-я зарплата на руки после НДФЛ Положена ли 13-я зарплата при увольнении Могут ли лишить годовой премии за выговор Что делать, если 13-ю зарплату не выплатили Частые вопросы Будет ли обязательная 13-я зарплата за 2026 год, кому положена годовая премия, когда её выплатят, как рассчитать НДФЛ и получить деньги после увольнения. 13-я зарплата в 2026 году: кому положена годовая премия, когда её могут выплатить и будет ли она обязательной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России вновь предложили сделать 13-ю зарплату обязательной перед Новым годом. Однако пока дополнительный оклад гарантирован не всем: право на годовую премию зависит от правил работодателя и результатов работы. Life.ru объясняет, кому положена выплата за 2026 год, когда ждать денег, сколько удержат налогов и можно ли получить премию после увольнения.

Будет ли обязательная 13-я зарплата в декабре 2026 года

25 ноября лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил закрепить ежегодную выплату как трудовую гарантию. По его мнению, это помогло бы компенсировать рост цен перед праздниками. В качестве источников средств депутат назвал сокращение расходов на корпоративы и бонусы руководителей.

На 26 ноября 2026 года всеобщая обязательная 13-я зарплата не введена. Заявление депутата не создаёт права на дополнительный оклад. Отдельно осенью в Госдуму внесли инициативу о ежегодной выплате сотрудникам государственных и муниципальных учреждений. Предлагалось установить минимум на уровне среднемесячного заработка за предшествующие 12 месяцев. Это предложение также нельзя считать действующей гарантией.

Что такое 13-я зарплата и кому она положена

Так обычно называют вознаграждение за работу по итогам календарного года. Самостоятельного понятия «13-я зарплата» в Трудовом кодексе нет. По статье 135 ТК РФ условия систематического премирования закрепляются в коллективных договорах, соглашениях и локальных актах. Если работник выполнил условия обязательной выплаты, произвольно отказать ему нельзя. Разовое поощрение по статье 191 ТК РФ, напротив, может зависеть от решения работодателя.

Проверьте трудовой договор, положение об оплате труда и премировании: важны не название выплаты, а формула, условия, период и срок перечисления. Само по себе получение премии в прошлые годы не гарантирует её автоматически в этом году.

Кому могут выплатить годовую премию

Бюджетники, учителя, врачи — что определяет право на выплату: правила оплаты труда учреждения и условия премирования.

Работники частных компаний — что определяет право на выплату: договоры, локальные акты, показатели работы.

Работающие пенсионеры — что определяет право на выплату: общие условия; возраст сам по себе не лишает премии.

Новички и совместители — что определяет право на выплату: условия стажа, результаты и отработанное время.

Сотрудники в декрете или на больничном — что определяет право на выплату: учитываются правила премирования и результаты за фактически отработанный период.

Кому могут выплатить 13-ю зарплату за 2026 год: условия премирования бюджетников, работников частных компаний и работающих пенсионеров. Фото © Life.ru

Когда выплатят 13-ю зарплату за 2026 год

Единой даты нет. Одни организации перечисляют премию в декабре, другие — в январе, феврале или позже, после утверждения годовых результатов. Срок должен определяться правилами премирования. Перенос обычной зарплаты перед праздничными выходными не означает автоматического переноса годового бонуса. Если установленный срок выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день, применяются требования статьи 136 ТК РФ.

Как рассчитать 13-ю зарплату: формулы и примеры

Годовая премия может быть меньше или больше оклада. Универсальной формулы нет. Ниже — примеры условных правил работодателя, а не гарантированные законом суммы.

Один оклад — пример начисления: 90 000 ₽

50% оклада 90 000 ₽ — пример начисления: 45 000 ₽

8% годового заработка 1 080 000 ₽ — пример начисления: 86 400 ₽

Оклад 90 000 ₽ пропорционально 8 месяцам из 12 — пример начисления: 60 000 ₽

Целевая премия 100 000 ₽ × коэффициент результата 0,8 — пример начисления: 80 000 ₽

Как рассчитать 13-ю зарплату в 2026 году в зависимости от оклада, отработанного времени и результатов работы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Сколько составит 13-я зарплата на руки после НДФЛ

Годовой бонус обычно входит в основную налоговую базу. В 2026 году для обычных доходов налоговых резидентов действует прогрессивная шкала: 13% до 2,4 млн рублей, 15% на часть от 2,4 до 5 млн, 18% от 5 до 20 млн, 20% от 20 до 50 млн и 22% сверх 50 млн. Повышенная ставка применяется только к превышению порога.

Сколько составит 13-я зарплата на руки после удержания НДФЛ: примеры расчёта годовой премии при ставке 13%. Инфографика © Life.ru

Примеры предполагают, что вся премия облагается по ставке 13%, без вычетов. Если до выплаты налоговая база равна 2,35 млн рублей, а премия — 100 тыс., налог составит 50 000 × 13% + 50 000 × 15% = 14 000 рублей. На руки — 86 000 рублей. Для НДФЛ важен год фактической выплаты, а не год, за который начислена премия.

Положена ли 13-я зарплата при увольнении

Увольнение до даты перечисления премии не всегда лишает права на неё. Если сотрудник заработал вознаграждение за период работы, нужно оценить условия локальных актов, результаты и основания отказа. Формальное требование состоять в штате на дату приказа может стать предметом трудового спора. При этом пропорциональная выплата за неполный год не является универсальной гарантией. Если итоговая сумма определяется после закрытия года, перечисление бывшему сотруднику возможно позднее.

Могут ли лишить годовой премии за выговор

С 1 сентября 2025 года статья 135 ТК РФ ограничивает снижение премий из-за дисциплинарных взысканий. Если соответствующее условие предусмотрено локальным актом, снижение касается премий за период применения взыскания и не должно уменьшать месячную зарплату более чем на 20%. Это не означает, что любая годовая премия защищена на 80%: закон ограничивает именно снижение месячного заработка по указанному основанию. Для годовых выплат отдельной универсальной формулы нет. Невыполнение заранее установленных показателей премирования оценивается отдельно.

Могут ли лишить работника 13-й зарплаты за выговор и какие ограничения на снижение премий предусматривает Трудовой кодекс РФ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Что делать, если 13-ю зарплату не выплатили

1. Запросите действовавшее в 2026 году положение о премировании и проверьте условия для своей должности.

2. Попросите кадровую службу или бухгалтерию письменно объяснить расчёт и причины невыплаты.

3. Сохраните договор, расчётные листки, документы о выполнении показателей и переписку.

4. Если право нарушено, обратитесь в государственную инспекцию труда через портал Онлайнинспекция.рф либо в суд.

По статье 392 ТК РФ срок обращения в суд по невыплаченным причитающимся суммам — один год с установленной даты выплаты. Жалоба в инспекцию сама по себе не приостанавливает этот срок.

При задержке причитающейся выплаты статья 236 ТК РФ предусматривает компенсацию не ниже 1/150 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки; для своевременно неначисленных сумм учитываются условия, предусмотренные этой статьёй.

Частые вопросы

Обязана ли компания платить 13-ю зарплату всем? Нет. Обязанность возникает при наличии соответствующего права по правилам оплаты труда.

Можно ли получить премию за полгода? Да, если условия предусматривают такую выплату.

Положена ли 13-я зарплата самозанятым? Не как трудовая гарантия по договору оказания услуг.

Входит ли годовая премия в отпускные? Премии, предусмотренные системой оплаты труда, учитываются по правилам среднего заработка (постановление Правительства № 540 от 24.04.2025).

Будет ли 13-я зарплата бюджетникам в 2026 году? По действующим правилам конкретного учреждения, а не автоматически вследствие депутатской инициативы.

Авторы Александра Новоселова