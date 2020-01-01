Пиротехническая эстафета. Как встречали салютами Новый год во всём мире — видео

Австралия, ОАЭ, Грузия, Казахстан и Северная Корея отпраздновали наступление 2020 года разноцветными залпами.

Жители планеты Земля 1 января отмечают Новый год. Неизменной частью новогодней атмосферы являются традиционные фейерверки. Лайф представляет подборку праздничных пиротехнических шоу из разных уголков мира.

Яркие фейерверки зажглись в Пхеньяне — столице одной из самых закрытых стран мира. Впрочем, как оказалось, северокорейский фейерверк ничем не отличается от других — в небо, как и везде, поднялись огненные шары и фонтаны и новогодние площадки озарило световое шоу.

С размахом прошёл праздничный салют и в самом крупном австралийском городе — Сиднее. Разноцветные залпы взмыли в воздух над знаменитым оперным театром и над Тасмановым морем.

В Дубае (ОАЭ) самое высокое здание в мире — небоскрёб Бурдж-Халифа — стало площадкой для масштабного светового шоу, на нём появились цифры 2020, а вокруг башни вспыхнули огненные струи.

Не отстают и российские соседи. Новогодние фейерверки прошли в столице Казахстана Нур-Султане, высота салюта была 210 метров. Его запускали в трёх местах: на набережной, в Ботаническом саду и на улице Пушкина. Под праздничную музыку жители казахской столицы отметили главное зимнее торжество.

Салют в Тбилиси (Грузия) горожане наблюдали с проспекта Руставели, который был украшен новогодними гирляндами. Над головой празднующих зажглись разноцветные шары.