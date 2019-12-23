Космонавты МКС встретили Новый год 15 раз

Космонавты на МКС встретили Новый год целых 15 раз, орбитальная станция сделала именно это количество витков вокруг Земли.

В первый раз на МКС праздник для Александра Скворцова и Олега Скрипочки наступил во время полёта над Тихим океаном, в 15-й — над Атлантическим океаном по времени Хьюстона.

Напомним, ранее космонавты записали новогоднее видеопоздравление, где призвали землян укреплять дружбу и развивать отношения между странами.

"Роскосмос" предоставил своим сотрудникам два выходных дня — 1 и 7 января. Ранее сообщалось, что выходной будет только в первый день года.