Во Владивостоке вандалы сожгли ранее сбитую дрифтером новогоднюю фигуру мыши

Вандалы сожгли фигуру мыши, установленную на главной площади Владивостока в честь Нового года. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель городской мэрии.

Фигуру мыши начали преследовать практически с самого начала её появления на площади. В декабре житель Владивостока устроил дрифт вокруг новогодней ёлки и снёс мышь. Полиция задержала нарушителя, а проверка показала, что он был пьян. По факту происшествия было возбуждено административное дело. Виновнику придётся компенсировать ущерб. Отметим, что стоимость мыши составляет 677 тысяч рублей.

По словам представителя мэрии Владивостока, мышь находится в собственности у подрядчика, который не стал убирать её с площади после ДТП. Впрочем, мэрия города 27 декабря вместо утраченной установила новую фигуру символа года.

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По данным информационного агентства PrimaMedia, мышь загорелась из-за попавшей в неё петарды.