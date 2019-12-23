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#mma#единобороства

Российский боец MMA победил американца в битве за миллион долларов

Это пятая победа для россиянина в пяти поединках под эгидой Профессиональной бойцовской лиги. Также на его счету четыре победы в промоушене Fight Nights Global.

01 января, 05:30

Видео © Twitter / PFL MMA

Российский боец тяжёлого веса Али Исаев победил американца Джареда Рошолта в финальном поединке Профессиональной бойцовской лиги (PFL) и стал обладателем приза в миллион долларов.

Бой прошёл в Нью-Йорке. 36-летний уроженец Махачкалы Исаев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде. Эта победа стала для россиянина пятой в пяти боях под эгидой PFL. В полуфинале Гран-при тяжеловесов он оказался сильнее соотечественника Дениса Гольцова, а в четвертьфинале победил представителя США Келвина Тиллера.

Никита Никонов

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