Российский боец MMA победил американца в битве за миллион долларов

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Российский боец тяжёлого веса Али Исаев победил американца Джареда Рошолта в финальном поединке Профессиональной бойцовской лиги (PFL) и стал обладателем приза в миллион долларов.

Бой прошёл в Нью-Йорке. 36-летний уроженец Махачкалы Исаев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде. Эта победа стала для россиянина пятой в пяти боях под эгидой PFL. В полуфинале Гран-при тяжеловесов он оказался сильнее соотечественника Дениса Гольцова, а в четвертьфинале победил представителя США Келвина Тиллера.