Восемь полицейских погибли при атаке талибов на блокпост в Афганистане

По меньшей мере восемь полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Балх. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на начальника дорожной полиции провинции.

По его словам, талибы совершили атаку на полицейский пост накануне вечером. Во время нападения там находилось 14 полицейских. Они несколько часов отбивались от боевиков. К прибытию подкрепления восемь правоохранителей были убиты и ещё один ранен. Спустя некоторое время полиции удалось отбить нападение. Как уточнил собеседник телеканала, террористы тоже понесли потери.