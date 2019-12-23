Пьяные зрители избили Деда Мороза и "волшебника" прямо на сцене — видео

Во время выступления артистов в новогоднюю ночь разгорячённый молодой человек поднялся к ним и пустился в пляс. За ним на сцену прошло несколько друзей. Компанию попытались выпроводить с площадки "волшебники", но инициатор "веселья" явно желал "продолжения банкета". Тот начал пихать Деда Мороза и хватать его за бороду, не переставая делать танцевальные па. Тогда сказочные персонажи позвали на помощь полицию, однако до их прихода зрители успели подраться между собой, а главный хулиган несколько раз ударил одного из "волшебников". Молодых людей смогли успокоить сотрудники полиции, а инициатора драки увела со сцены девушка.