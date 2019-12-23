Российский газ начал поступать в Болгарию по "Турецкому потоку"

Российский газ с 1 января 2020 года начал поступать в Болгарию по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом рассказал исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

— С сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа — компрессорной станции "Странджа-2" — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объёма газа полностью готова, — заверил он в эфире Болгарского национального радио.

Малинов уточнил, что переговоры между "Булгартрансгазом" и компанией "Газпромэкспорт" были финализированы в последние дни прошлого года. По его словам, благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы почти на 70 млн левов (около €35 млн), а голубое топливо подешевеет на 5%.

Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал принять ответные меры, если США введут санкции против "Турецкого потока".