Первый день нового года обрадует москвичей тёплой погодой

В Москве погода в первый новогодний день будет по-прежнему тёплой. Как сообщает портал "Метеоновости", при этом местами ожидается небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в столице достигнет от минус трёх до минус одного градуса по Цельсию. Ветер северо-западный 5–10 м/с, местами порывы достигнут 12–15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба.

Метеозависимым людям синоптики рекомендуют в праздничные дни заниматься активным отдыхом и стараться больше бывать на свежем воздухе. Эксперты заверили, что прогулки в парках и участие в праздничных мероприятиях — залог хорошего самочувствия и настроения.