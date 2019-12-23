В Благовещенске нашли двухлетнего малыша, которого потеряла в новогоднюю ночь мать

В Благовещенске нашли двухлетнего Демьяна, которого во время прогулки в новогоднюю ночь потеряла собственная мать. Как сообщили в СУ СК РФ по Амурской области, мальчика доставили в больницу.

— В целях контроля за состоянием мальчика он помещён в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнему или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об отобрании ребёнка у матери, — рассказали в управлении.

Женщина должна будет дать разумные объяснения случившемуся. Накануне мать вернулась с прогулки без сына и была не в состоянии пояснить, куда делся мальчик.