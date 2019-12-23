Подожжённую соседками девочку из Новокузнецка выписали из больницы

Пятилетнюю Варвару Л. из Новокузнецка, которую подожгли соседские дети, выписали из больницы. Мать рассказала Лайфу, что девочка до сих пор находится в подавленном состоянии из-за пережитого.

— Нас выписали 30 декабря. Но она сейчас в тяжёлом состоянии, она не на ножках. Я её домой просто на руках заносила, она не может ходить. Они [девочки] просто изуродовали мне дочку. У неё сейчас очень тяжёлое настроение. Она это то хочет, то не хочет. Только лежит, ходить она не может. Я привязана к ней постоянно. Не дала нам даже посмотреть "Голубой огонёк", попросила выключить телевизор, уже отвыкла от него после такого долгого времени в больнице. На Новый год попросила только включить ей гирлянду, а потом уже сказала, чтобы её выключили, — говорит Людмила.

Родные очень рады возвращению Вари домой. По словам матери, брат и сестра её сразу облепили. Но девочка вся в бинтах, предстоит ещё долго ездить на перевязки и восстанавливаться. Собеседница Лайфа говорит, что дело против девочек, которые подожгли платье её дочери, закрыто — виновницы бед Вари не достигли возраста уголовной ответственности. Однако мать намерена добиться выплаты компенсации.

— Я подала иск в суд на материальный ущерб в миллион рублей. Но они [родители девочек] тоже наняли адвоката, и тот пытается доказать, что ничего не было. У нас 16 января состоится ещё один суд. Я готова её на руках туда принести, чтобы она сама все рассказала. Она сейчас не ходит, но разговаривает. Она мне сама рассказала, что эти девочки её удерживали, — добавила Людмила.

Как сообщал Лайф ранее, в частном секторе в Новокузнецке сёстры играли с зажигалкой, когда маленькая соседка вышла к ним. Одна из сестёр подожгла платье Варвары Л. Малышка была доставлена в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии — у неё были ожоги около 80% поверхности тела.