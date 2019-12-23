WADA обновило список запрещённых веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновлённый список запрещённых в спорте препаратов с 1 января 2020 года. Об основных изменениях рассказала ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

По её словам, из перечня был удалён инертный газ аргон. Специалисты WADA пришли к выводу, что он не влияет на улучшение спортивных результатов. Содержащийся в некоторых биологических добавках октодрин включён в список запрещённых как пример особой субстанции. В обновлённом перечне оказался и левометадон. Также агентство конкретизировало запрет на употребление каннабиноидов.

Ещё несколько веществ остались в программе мониторинга WADA. Так, бетимил, фенилэфрин и экдистерон находятся под пристальным вниманием экспертов. В 2020 году они не запрещены, но не исключено, что эти вещества пополнят список запрещённых в 2021-м.