Москвича изрезали ножом в автобусе на глазах у пассажиров – видео

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В Новой Москве во время драки мужчине нанесли 13 ударов ножом в живот. Инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 декабря в пассажирском автобусе на улице Фитаревской в Коммунарке. Видео с дракой попало в Сеть.

На кадрах видно, что компания парней, говорящих между собой на иностранном языке, начинает выяснять отношения с мужчиной. Молодые люди предлагают разобраться на улице. Их оппонент требует решить всё в кулачном бою. В какой-то момент мужчина сбросил куртку, чтобы ему было удобнее драться. Началась потасовка.

Молодые люди в ходе драки достали ножи и принялись бить ими соперника. Мужчину госпитализировали. Он находится в реанимации. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве, полицейские возбудили уголовное дело по факту поножовщины. Проводится доследственная проверка, участники драки в розыске.