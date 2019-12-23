Учёные нашли в Ростовской области два новых вида мышей

В Ростовской области нашли два новых вида мышей, которые ранее не встречались на территории региона. Теперь область занимает первое место по количеству видов этих грызунов, сообщает РИА "Новости".

Раньше учёным были известны лишь четыре вида мышей, которые обитают в Ростовской области, — малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая. Теперь же к ним добавились степная, или желтобрюхая, и обыкновенная лесная мыши.

— Таким образом, получилось, что у нас в Ростовской области есть два вида домовых мышей и четыре — лесных. Больше нигде в стране столько видов одновременно не обитает, — рассказал зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев.

Учёный пояснил, что разнообразие видов — благоприятное явление для устойчивости местной экосистемы, которой проще адаптироваться к антропогенным, климатическим и другим изменениям, когда одни виды животных заменяются другими. Кроме того, за счёт увеличения количества видов грызунов идёт рост численности хищников, которые ими питаются.

Ранее Лайф сообщал, что в одной из квартир Львова обнаружили 1700 летучих мышей, они устроили зимовку на балконе.