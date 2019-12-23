СК возбудил дело по факту нападения на пост ДПС в Ингушетии

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на пост полиции в Магасе по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Республике Ингушетия.
— Дело возбудили вчера ночью по статье 317 УК РФ, — уточнил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, неизвестные совершили атаку на пост ДПС при въезде в Магас. В результате были ранены трое полицейских. Позже стало известно о гибели одного из пострадавших — старшего лейтенанта Зелимхана Кокорхоева.