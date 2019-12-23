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СК возбудил дело по факту нападения на пост ДПС в Ингушетии

В результате атаки погиб один полицейский, ещё двое с различными ранениями находятся в больнице.

01 января, 11:04
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Фото © ТАСС / Марем Местоева

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на пост полиции в Магасе по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Республике Ингушетия.

Дело возбудили вчера ночью по статье 317 УК РФ, — уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, неизвестные совершили атаку на пост ДПС при въезде в Магас. В результате были ранены трое полицейских. Позже стало известно о гибели одного из пострадавших — старшего лейтенанта Зелимхана Кокорхоева.

Алёна Темирчиева

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