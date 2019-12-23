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У московской пенсионерки в магазине украли сумку с 10 млн рублей

Вору удалось скрыться с места преступления. Возбуждено уголовное дело.

01 января, 12:06

Фото © Pixabay

В Москве у пенсионерки из продуктовой тележки в магазине украли сумку, в которой находились телефон и более 10 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, преступление было совершено 31 декабря в одном из супермаркетов в деревне Говорово.

Неизвестный... из тележки для продуктов совершил кражу сумки, в которой находились сотовый телефон, 10 млн рублей, — цитирует представителя управления ТАСС.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Лайф сообщал, что у безработного москвича украли сумку почти с 9,5 миллиона рублей.

Сусанна Витвинская

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