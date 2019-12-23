У московской пенсионерки в магазине украли сумку с 10 млн рублей

В Москве у пенсионерки из продуктовой тележки в магазине украли сумку, в которой находились телефон и более 10 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, преступление было совершено 31 декабря в одном из супермаркетов в деревне Говорово.