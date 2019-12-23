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Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Самарой

В Man Lion's Regio, следовавший по маршруту Самара — Казань, врезался легковой автомобиль.

01 января, 11:45
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Фото © ГУ МВД России по Самарской области

Легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом на 103-м километре автодороги Самара — Ульяновск. Как сообщили в областном ГУ МВД России, пострадало три человека.

По предварительным данным, 30-летний водитель Nissan Primera из-за плохих погодных условий потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу прямо в Man Lion's Regio, следовавший по маршруту Самара — Казань. От удара легковушку отбросило в кювет.

На момент ДТП в автобусе находились 49 пассажиров и второй водитель. Все места оборудованы ремнями безопасности, пассажиры и водитель были пристёгнуты ремнями безопасности. Никто из них не пострадал, — сообщили в полицейском главке.

Водитель Nissan и два его пассажира были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Алёна Темирчиева

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