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Наталья Водянова выходит замуж

Россиянка находится в отношениях с наследником империи LVMH уже восемь лет — с 2011 года.

01 января, 12:47
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Фото © Instagram/natasupernova

Супермодель Наталья Водянова в новогоднюю ночь показала роскошное кольцо на безымянном пальце левой руки и намекнула на скорую свадьбу. Избранником россиянки является отец двоих её сыновей, французский миллиардер Антуан Арно.

Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими, — написала модель в "Инстаграме".

Одна из подруг Водяновой в комментариях под совместным фото счастливой пары спросила: "Свадебка?", на что та ответила: "Да, дорогая!".

Напомним, что со своим возлюбленным, наследником империи LVMH Антуаном Арно, Наталья встречается с 2011 года. В 2014-м топ-модель родила миллиардеру первого сына, а в мае 2019-го второго.

Алёна Темирчиева

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