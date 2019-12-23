Два украинских телеканала сдвинули поздравление Зеленского ради Порошенко

Два украинских телеканала передвинули традиционное новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского. Вместо него в последние минуты уходящего года в эфире "Прямого" и Пятого транслировалось поздравление экс-лидера Незалежной Петра Порошенко.

Обращение действующего украинского президента эти телеканалы показали уже после полуночи. При этом Зеленский во время поздравления несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки. Также он рассказал о новой национальной идее.

К слову, в прошлом году в аналогичной ситуации оказался тогда ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко. Впервые в истории речь лидера Незалежной была передвинута ради заявления Владимира Зеленского.