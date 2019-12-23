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На Урале полицейские застрелили пьяного мужчину, избившего жену

Правоохранители попытались успокоить хулигана, но тот набросился на них с металлической монтировкой.

01 января, 16:20
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Фото © ТАСС/ Сергей Бобылев

В селе Обуховское Свердловской области полицейские застрелили пьяного мужчину, который избил жену и попытался напасть на них. Как сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых, инцидент произошёл накануне ночью.

Стражей порядка вызвала местная жительница. Она заявила, что супруг избил её и попытался задушить. Домой к пострадавшей прибыли участковый и командир отделения ППС. К ним навстречу вышел дебошир с монтировкой в руках.

Увидев сотрудников ОВД, он стал надвигаться на прапорщика 1975 года рождения, замахиваясь металлическим инструментом. Сотрудник достал табельный пистолет из кобуры и сообщил о намерении применения огнестрельного оружия, однако возмутитель спокойствия продолжал надвигаться на него. Полицейский произвёл один предупредительный выстрел в воздух, но мужчину и это не остановило, — рассказал Горелых.

Следующим выстрелом полицейский ранил дебошира. Мужчина был доставлен в больницу, где он умер. По предварительным данным, стражи порядка действовали в соответствии с Федеральным законом "О полиции". При этом, по словам родственников, погибший ранее вёл себя неадекватно и даже бросался на людей с топором после употребления алкоголя.

Алёна Темирчиева

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