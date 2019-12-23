Санта из КЧР. Россиянин поймал шар с желаниями девочки из Австрии и исполнил их

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В Карачаево-Черкесии во двор местного фермера Амина залетел воздушный шар, внутри которого находилось загадочное послание на незнакомом языке. Как сообщает Mash, мужчина не смог прочитать письмо, но понял, что автором является ребёнок.

Мужчина попросил помощи у знакомых переводчиков. Тогда стало понятно: записку написала девятилетняя девочка София из Австрии. И это был список подарков, которые она просила у Санта-Клауса.

— Выходит, этот шарик летел из Австрии с 14 декабря. София просит платье из какой-то сказки, именно такое хочет, даже размер написан. Платочек и скутер, — уточнил фермер.

Амин решил любой ценой исполнить мечты маленькой девочки. Его знакомые со всей России начали собирать деньги на подарки. Перед ними стояла непростая задача: посылка до 25 декабря (дата празднования Рождества в Европе) должна была быть в Австрии. Амин и его близкие не только успели вовремя отправить подарки, но и нашли Санта-Клауса, который вручил Софии всё из её заветного списка.