Рекордный куш. Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

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Житель Москвы сорвал во всероссийской лотерее "Русское лото" рекордный куш — один миллиард рублей. Организаторы просят обладателя счастливого билета явиться в лотерейный центр в столице за выигрышем.
— По итогам новогоднего тиража "Русского лото" в стране появился первый лотерейный миллиардер. Участник из Москвы выиграл миллиард рублей! Это абсолютный рекорд в истории российских лотерей. Номер билета победителя: 131626314944, — уточнила пресс-служба "Столото".
При этом счастливчик, который пока не явился за своим миллиардом, потратил на билет всего 100 рублей. Также после праздничного розыгрыша в стране может прибавиться 105 миллионеров. Всего в новогоднем тираже участвовало более 53,6 миллиона билетов, между обладателями которых было разыграно более трёх с половиной миллиардов рублей.