Рекордный куш. Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

При этом счастливчик, который пока не явился за своим миллиардом, потратил на билет всего 100 рублей. Также после праздничного розыгрыша в стране может прибавиться 105 миллионеров. Всего в новогоднем тираже участвовало более 53,6 миллиона билетов, между обладателями которых было разыграно более трёх с половиной миллиардов рублей.