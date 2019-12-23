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Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника

Закон, который вступил в силу 1 января, приравнял службу к правоохранительным органам.

01 января, 17:29
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Дмитрий Аристов. Фото © Wikipedia

Президент России Владимир Путин присвоил первое генеральское звание в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) директору ведомства Дмитрию Аристову. Соответствующий указ главы государства опубликован 1 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Аристову Дмитрию Васильевичу, — гласит документ.

Офицерские звания в ФССП появились в связи со вступлением 1 января в силу закона "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ приравнял по статусу службу приставов к правоохранительным органам. Ещё одним указом глава государства утвердил в ФССП 20 должностей, предусматривающих генеральские звания.

Дмитрий Аристов занимает должность директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Российской Федерации — с 2017 года.

Сусанна Витвинская

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