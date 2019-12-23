Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника

Офицерские звания в ФССП появились в связи со вступлением 1 января в силу закона "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ приравнял по статусу службу приставов к правоохранительным органам. Ещё одним указом глава государства утвердил в ФССП 20 должностей, предусматривающих генеральские звания.