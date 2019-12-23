Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не выпустил отдельное новогоднее обращение к нации. Вместо этого 1 января рано утром он выступил с докладом по итогам четырёх дней пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР.

В частности, он заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея представит новое стратегическое оружие. Отмечается, что КНДР продолжит разработку вооружений, если США не перестанут вести враждебную политику в отношении Пхеньяна. По словам Ким Чен Ына, в ситуации, когда усиливаются ядерная угроза и шантаж, нельзя отказываться от безопасности.

Обычно новогодние послания Ким Чен Ына к народу публиковались в официальной газете Трудовой партии "Нодон синмун", а в 2019 году обращение северокорейского лидера транслировали по телевидению. Эксперты Южной Кореи ранее отмечали, что темы, которые обсуждаются в ходе заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР, это фактически то, что могло бы войти в новогоднее обращение, поэтому его может заменить итоговое заявление по результатам пленума.