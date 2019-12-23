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В Саратове водитель обстрелял не пропустившую его машину семью с ребёнком

Злоумышленник заявил, что он якобы целился в колёса обидчика, а не в лобовое стекло.

01 января, 18:03

В Саратове студент одного из местных вузов открыл огонь по машине, в которой ехала семья с восьмилетним ребёнком. Как сообщает областное управление МВД России, причиной обстрела стало то, что водитель пропустил автомобиль юноши.

По словам водителя попавшей под обстрел иномарки, злоумышленник пытался "втиснуться" со второго ряда, но он его не пустил. Тогда обиженный водитель начал сигналить и преследовать машину с семьёй, а догнав, открыл огонь.

Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко даю по тормозам, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребёнок плачет, — рассказал пострадавший.

Злоумышленник был задержан, ему назначен административный арест за "Мелкое хулиганство". Полицейским он заявил, что хотел напугать своего обидчика, выстрелив по колёсам его автомобиля. Он заверил, что не целился в лобовое стекло.

Алёна Темирчиева

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